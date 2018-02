Nadměrný hluk? Klaksony, letadla a sirény škodí srdci

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Washington - Přílišný hluk může zvýšit riziko srdečních chorob, jako je ischemická choroba srdeční, vysoký tlak a selhání srdce, uvádí nová studie zveřejněná odborným časopisem Journal of the American College of Cardiology.