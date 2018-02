Osamělost je horší, než se myslelo. Může způsobit vážné zdravotní problémy

Kolem tématu osamělosti je několik mýtů. Je jasné, že téměř každý se už jednou cítili nebo bude cítit osamělý. Velká Británie kvůli tomuto tématu zřídila speciální Ministerstvo pro osamělost, které vede Tracey Crouchová. Někomu prospívá být sám, nicméně to také může vést k naprostému odcizení od lidí a tím pádem k rezignaci o sebe pečovat. V pěti případech se dá názorně předvést, jaké mýty se kolem osamělosti šíří.

Izolace

Cítit se osamělý není totéž jako být sám. Pokud jste osamělí, může to být kvůli odcizení. Můžete být totiž součástí velké skupiny lidí, ale jestliže si s nikým nemáte co říct, je něco špatně. V davu se můžete cítit jako osamělí, tak perfektně šťastní. V roce 2016 BBC provedla průzkum, který se týkal aktivit, jaké lidé rádi dělají sami. Výsledkem bylo čtení, poslech hudby nebo být v přírodě. Někdy chce být člověk zkrátka sám. Pokud ale člověk nemá možnost trávit s lidmi, kteří mu rozumějí, čas, pak se o slovo hlásí osamělost.

Epidemie osamělosti

Osamělých lidí nepochybně přibývá, ale čísla příliš neodpovídají skutečnosti. Studie totiž tvrdí, že od roku 1948 je počet lidí, kteří se cítí osamělí buďto neustále, nebo jen chvíli, se pohybuje zhruba 70 let v rozmezí od 6 do 13 %. Je ale pravda, že číslo se může zvětšovat, protože na Zemi přibývá čím dál tím více lidí.

Osamělost je špatná

Je pravdou, že osamělost není nic pěkného. Ne vždy to ale znamená konec, naopak. Pokud se člověk dostane do tohoto stádia, pak je to pro něj signál, aby si začal hledat nové přátele. Sociální neurovědec John Cacioppo uvedl, že člověk se vyvinul, aby zažil osamělost, která ho dovede k navázání a udržení našich vztahů. Přirovnává to k žízni. Pokud má člověk žízeň, tak se napije. Jestliže se člověk cítí osamělý, musí hledat lidi. Problém nastane v případě, je-li osamělost u člověka chronická. Výzkum totiž ukázal, že zhruba po roce osamělosti je vyšší rizikovost výskytu depresí.

Osamělost a špatné zdraví

Existují statistické údaje, ze kterých plyne, že u osamělých lidí se může vyskytnout srdeční onemocnění nebo mrtvice. Dále mají vyšší krevní tlak a zkrácenou dobu života. Je pravděpodobné, že osamělí lidé budou častěji nemocní. Co když se ale na věc podíváme z druhého úhlu pohledu? Co když se lidé stanou nemocnými popřípadě osamělými, protože už mají špatné zdraví, které ji brání v socializaci? Těmto statistikám se tedy příliš věřit nedá, nicméně nebrat je vážně také nemůžeme. Na situaci se totiž můžeme dívat oběma pohledy.

Starší lidi jsou osamělí

Osamělost je u starších lidí více pravděpodobná než u ostatních. Podle výzkumu Pamely Qualterové z univerzity v Manchesteru určitý náznak osamělosti i u dospívajících dívek a chlapců. Poslední studie však ukazují, že starší lidi se z větší části necítí být osamělí. Osamělost pociťuje zhruba 40 % seniorů.