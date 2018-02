Smrtící úklid? Nadměrným používáním čistících prostředků si můžete poškodit zdraví

Studii vypracoval tým vědců z norské univerzity v Bergenu. Výzkumu se zúčastnilo šest tisíc lidí. Předchozí studie se zabývaly v uvozovkách pouze krátkodobým účinkem čistících prostředků na astma. "Báli jsme se, že takové chemikálie, které každý den v roce neustále způsobují malé škody na dýchacích cestách, mohou zrychlit pokles funkce plic," uvedla pro BBC profesorka Cecile Svanesová, vedoucí týmu z Bergenu.

Dospělí jedinci byli sledováni dvacet let. Ve studii, která byla publikována v časopise American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, autoři uvedli, že čistící prostředky poškozují sliznici v dýchacích cestách směrem do plic, což může způsobit dlouhodobé poškození. Zajímavé je, že u mužů, kteří tyto čistící prostředky používali, nenašli nějaké známky poškození jako v případě žen. Pravdou je, že obecně je málo mužů, kteří pracují jako uklízeči. Podle vědců je také ale možné, že ženské plíce reagují daleko citlivěji.

Øistein Svanes, který rovněž na studii pracoval, dlouhodobě zastává názor, že čistící prostředky vůbec nejsou zapotřebí. Podle něj totiž stačí voda a hard z mikrovlákna. Další odborníci zase upozorňují, že pokud lidé doma uklízí těmito prostředky, měli by při úklidu větrat. "Dýchání v jakémkoli znečištěném ovzduší může mít dopad na naše zdraví, zvláště pro ty, kteří nemají zdravé plíce," uvedla Sarah MacFadyenová z Nadace British Lung.