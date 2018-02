Narodili jste se po roce 1970? Budete žít věčně, tvrdí vědec

Podle doktora Iana Pearsona vede k nesmrtelnosti hned několik cest. Rozvoj umělé inteligence podle něj umožní, aby byla vynalezena technologie, která zastaví a zvrátí stárnutí buněk. To by zapříčinilo zlepšení životních podmínek pro lidstvo.

To ale podle něj není vše. Brzy prý budou vynalezena umělá těla na bázi androidů. Do nich bude přesunuta lidská mysl poté, co původní tělo z masa a kostí definitivně zchátrá.

Kdy se můžeme na tyto technologické vymoženosti těšit? Pearson tvrdí, že se stanou realitou kolem roku 2050. „Každý, kdo se narodil po roce 1970, nebude muset pohlédnout smrti do tváře.“ tvrdí britský vědec. „Nejprve budou umělá těla a další vymoženosti pouze pro bohaté. Kolem roku 2060 ale již budou dostupná každému.“ dodává.

Pearson tvrdí, že již dnes můžeme pozorovat vědecký pokrok, který nasvědčuje brzké nesmrtelnosti lidské rasy. „Umělé tkáně, v laboratořích vypěstované orgány, to všechno je cesta k nesmrtelnosti.“ říká. Dále také tvrdí, že možná ne každý bude ale toužit po nesmrtelnosti. „Asi o to nebude stát někdo, jehož tělu je 95 let. Ale když je vám 29, nebo 30, využijete toho rádi.“ myslí si.

A jak konkrétně by podle něj vypadal přesun lidské mysli do umělého těla? „Lidská mysl bude nahrána na online server.“ uvádí Pearson. Z něj se pak bude moci člověk libovolně „vtělit“ do umělých těl, jež budou rozeseta po celém světě. Zcela tak odpadne cestování. „Bude to stejné, jako když si dnes pronajmete auto.“ říká. „Proč létat do Sydney, když chcete vidět jejich operu, prostě se jen vtělíte do místního těla a bude to.“ uzavírá svojí futuristickou vizi vědec.