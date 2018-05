Nejsou to jen papoušci. Která všechna zvířata umí mluvit?

Měli jsme se za socialismu lépe? Takhle to vidí důchodci

Rath prozradil, jakou čeká ČSSD budoucnost. Tohle by členové strany číst neměli

Slon Koshik

Koshik je asijský slon se zvláštním talentem - může mluvit. No, dobře, mluví jen trochu. Má malou, ale přesto impozantní slovní zásobu korejštiny. Zná jen pět slov. Koshik zřejmě nechápe, co říká, ale schopnost napodobovat slova nemá obdoby.

zdroj: YouTube

Tuleň Hoover

Tuleň Hoover byl mládě, když si ho k sobě vzali lidští rodiče. George a Patric Swallowovi ho našli opuštěného na pobřeží Nové Anglie v Maine v roce 1971. První den, když ho přinesli domů, byl vystrašený a vůbec nechtěl nic jíst. Postupně se ale zotavoval a během času začal jíst více, než by možná bylo zdrávo. Z toho důvodu také dostal jméno Hoover – vysavač.

zdroj: YouTube

A když už vyrostl natolik, že mu vana nestačila, začal Hoover žít v nádrži před jejich domem. Zde se naučil, jak mluvit a napodobovat hlasy, včetně silného novoanglického přízvuku. Nakonec byl přemístěn do akvária, kde bavil diváky hláškami jako: „Hej vy tam, dobrý den!" a „vypadněte odsud“. Hoover zemřel v roce 1985.

Mops Odie

Psík, který se jmenoval Odie, rozhodně nebyl hloupý. Ačkoli jeho slovní zásoba obsahovala pouze tři slova, bylo to víc než dostat na to, aby se zapsal do srdcí Američanů. Objevil se dokonce v pořadech Davida Lettermana i Oprah Winfreyové Show, kde vesele říkal „miluji tě" jeho majitelce Ruth.

zdroj: YouTube

Husky Mishka

Díky videům na YouTube se proslavila fenka sibiřského huskyho jménem Mischka. Pozornost na sebe upoutala v roce 2008 díky videu, na kterém říká „miluji tě“. Klip se ihned stal virálem, vidělo jej více než 100 milionů lidí.

zdroj: YouTube

Celkem si Mishka zahrála v dalších asi 7 stovkách videích a objevila se také v televizních pořadech. V roce 2011 dokonce zahrála v reklamě na krmivo pro zvířata značky Nestlé Purina. V dubnu 2017 mluvící Husky podlehl rakovině.