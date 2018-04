Co byste neměli dělat s podprsenkami? Ženy je nosí denně, přesto se dopouštějí řady chyb

Kvalitní dámské podprsenky jsou velmi drahé, ale zároveň mohou dobře sloužit dlouhá léta. Tedy pokud se o ně správně staráte. Skupina odborníků ze společnosti The Good Housekeeping Institute odhaluje ty největší chyby, kterých se ženy dopouští.

Časté praní

Na rozdíl od trenýrek, kalhotek či ponožek se podprsenka nemusí prát po každém nošení. Časté praní je naopak spíše na škodu. Stačí ji tedy přemáchnout jednou za několik dní. Roli hraje to, jak aktivní jste. Jinými slovy sportovní podprsenku, kterou nosíte při běhání nebo do posilovny, je dobrá prát častěji. To stejné platí i pro podprsenku, kterou nosíte v létě a kterou v horkém dni propotíte.

Časté praní ale může mít vliv na tvar a funkčnost podprsenky. Ztrácí totiž pružnost a tak přestává poskytovat potřebnou podporu pro prsa. Vždy je lepší tento kousek prádla prát ve speciálním pouzdře či pytlíku, který se dá běžně koupit. Navíc není vhodné podprsenku sušit v sušičce.

Uložení v šuplíku

Odborníci říkají, že většina žen dělá tu chybu, že podprsenku ukládá do šuplíku. Obzvláště mezi praními je ukládání podprsenky do šuplíku nežádoucí, protože se na ní udrží pot a prach. Při dalším nošení pak může zapáchat a způsobit na kůži podráždění.

Pokud ji naopak necháme „na vzduchu“, může „vyvětrat“ a její opětovné nošení bude příjemné. Je proto dobré ji položit na rovnou plochu, nebo ji pověsit – ale ne zamínko – mohlo by se vytáhnout. Lepší je ji věšet za střed.

Nákup nesprávné velikosti

Většina žen si v mládí najde takovou velikost podprsenky, v níž se cítí pohodlně a která jim – alespoň podle jejich názoru – nejlépe sedí. A této velikosti se pak drží i při dalších nákupech. Problém spočívá v tom, že většina žen nosí špatnou velikost. Správný výběr je často doslova věda, ve které hraje roli každý centimetr. Je proto dobré se v tomto ohledu poradit s odbornicemi, které pracují ve specializovaných prodejnách dámského prádla.

Jak správně vybrat?

Zadní část podprsenky by neměla vylézat nahoru. Obvod nesmí škrtit, ale zároveň nesmí být ani příliš volný. Ideální je, když pod obvod podprsenky bez potíží vsunete dva prsty. Ramínka by v žádném případě neměla škrtit a způsobovat otlaky. Pro větší prsa jsou vhodnější širší ramínka.

Prsa nesmějí „přetékat“ z košíčků. Nejen, že je to neestetické, ale je to také nezdravé. Tlačit nesmí ani kostice. Ta by měla lemovat prso a končit v podpažní jamce. Pokud píchá do prsa, je to špatně. Kostice nesmí vepředu ani odstávat. Správnou velikost podprsenky je dobré vyzkoušet v kabince - když žena zvedne ruce na hlavu, prsa nesmí vypadávat a podprsenka se nesmí ani vyhrnovat směrem vzhůru.