Lék, který vyléčí většinu nemocí? Vědci nechtějí jásat předčasně, ale...

— Autor: EuroZprávy.cz

Lék budoucnosti, který dokáže vyléčit většinu známých nemocí? Zatím to zní jako scifi, podle některých vědců by se ale brzo mohlo jednat o realitu. Takovým lékem by se totiž brzy mohly stát protizánětlivé injekce, které dDokáží snížit riziko infarktu a zpomalit vývoj rakoviny.