Skrytá hrozba? Rozšířená hygienická pomůcka může být životu nebezpečná, varují vědci

Řecké ostrovy nebudou kvůli turistům již přijímat uprchlíky. Je to voda na mlýn pašerákům

Pozdě odevzdané daňové přiznání? Podívejte se, co vám hrozí

Řada žen dává kalíšku přednost kvůli jeho ekonomickým a ekologickým výhodám, v posledních letech tak jejich popularita výrazně vzrostla. Mnozí je považují za etickou a hygienickou alternativu k tradičním hygienickým výrobkům. Neunikly ale ani pozornosti vědců.

Studie publikovaná v časopise Applied and Environmental Microbiology však zdůrazňuje, že infekční bakterie spojené se syndromem toxického šoku mohou zůstat v kalíšku bez ohledu na model nebo materiál - a to i poté, co byl kalíšek umyt dle návodu a doporučení výrobce.

Experti z francouzského Lyonu zkoumali vzorky z 15 různých tamponů a menstruačních kalíšků, aby zjistili, které by mohly zvýšit riziko růstu bakterií nebo riziko infekce vedoucí k syndromu toxického šoku.

Výsledky ukázaly, že menstruační kalíšky představují riziko kvůli vzduchu, který obklopuje vaginu při jeho zavádění, podle autorů studie vytváří příznivé podmínky pro růst bakterie Staphylococcus aureus známé jako zlatý stafylokok.

Podle studie, ze které cituje server The Independent, je to způsobeno tvarem a objemem kalíšku, který vede ke zvýšení provzdušnění vaginy, což může podpořit růst bakterií. Studie rovněž ukázala, že i po trojnásobném umytí menstruačního poháru na něm i po osmi hodinách zůstává podstatné množství bakterií zlatého stafylokoka.

„Instrukce k menstruačnímu kalíšku naznačují, že kalíšek stačí před opětovným použitím vyjmout, vyprázdnit a opláchnout vodou z vodovodu, ale naše výsledky naznačují, že si ženy při dodržování této rady mohou nasadit kontaminovaný kalíšek," uvádí vědci.

Důvodem by mohl být fakt že stafylokok vytváří při kontaktu s menstruačním pohárem kompaktní biofilm, který není možné při umývání ve vodě odstranit. Aby se zabránilo kontaminaci, doporučili vědci ženám, aby investovaly do druhého poháru, aby bylo možné ten použitý mezi používáním sterilizovat horkou vodou.

Výzkumní pracovníci také zaznamenali „mírné zvýšenou" produkci zlatého stafylokoka a toxinů v menstruačních kalíšcích v porovnání s tampony. „Užívání tamponů je nadále spojováno s syndromem menstruačního toxického šoku, byly ale popsány i případy syndromu spojeného s menstruačním kalíškem," uvedl doktor Gerard Lina, profesor mikrobiologie na univerzitě Claude Bernard v Lyonu.

Je však třeba poznamenat, že hygienické výrobky byly testovány v laboratoři a ne na skutečných ženách, a proto je prý třeba provést další výzkumy, aby bylo možné plně určit rizika. Studie také zjistila, že tvrzení, že tampony složené čistě z bavlny ,jsou bezpečnější než ty, které jsou vyrobeny ze smíšených materiálů, nemusí být nutně pravdivé.

„Naše výsledky nepodporují hypotézu, která naznačuje, že tampony složené výhradně z organické bavlny mohou být bezpečnější než ty, které jsou vyrobeny ze směsi bavlny a hedvábí či viskózy nebo tampony složené výlučně z viskózy," dodal doktor Lina.

Syndrom toxického šoku je vzácná, ale potenciálně život ohrožující nemoc často spojená s užíváním tamponů u mladých žen, může se však objevit v jakémkoli věku. Pokud není syndrom léčen, může skončit smrtí.

Symptomy zahrnují vysokou horečku, průjem, bolest svalů, zčervenání, krvavé tečky na kůži, překrvení sliznic či potíže s dýcháním. Syndrom toxického šoku je možné léčit antibiotiky, jež jsou vybrána s ohledem na citlivost bakterií, které jsou původcem onemocnění.