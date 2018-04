Jak bojovat s cukrovkou a rakovinou? Vědci narazili na "lék", který má většina lidí doma

Řecké ostrovy nebudou kvůli turistům již přijímat uprchlíky. Je to voda na mlýn pašerákům

Výsledky výzkumu, na který upozornil britský server The Daily Mail, ukazují, že pravidelná konzumace kávy snižuje riziko nečekaného úmrtí, cukrovky a vzniku rakoviny jater. Dále kofein pomáhá chránit mozek před vznikem Parkinsonovy choroby a podporuje hojivé procesy v těle.

Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny, která je součástí Světové zdravotnické organizace (WHO), navíc v roce 2016 odstranila kávu ze seznamu "možných karcinogenů", připomněla agentura AP.

Podle expertů tedy pro většinu lidí neexistuje důvod, kvůli kterému by si měli šálky své oblíbené kávy odpírat. "Jedna z prvních věcí, které se lidé při své cestě ke zdraví vzdávají, je káva. A to je bláznivé, protože existují důkazy o jejích přínosech pro zdraví," uvedla profesorka Clare Collinsová z Dietitians Association of Australia.

Výsledky další studie, kterou provedli vědci z německé Hannover Medical School, zase svědčí o pozitivním vlivu kávy na hubnutí.

Odborníci nicméně upozorňují, že konzumaci oblíbeného kofeinového nápoje by se měli vyvarovat lidé, kteří se potýkají s vysokým krevním tlakem a zvýšenou tepovou frekvencí.

Paradoxem také je, že některá pražená zrnková káva obsahuje i akrylamid. Ten je například kalifornskými zákony klasifikován jako karcinogen, a prodejci kávy tak mají podle organizace povinnost varovat miliony Kaliforňanů pijících jejich produkty.

Prodejci kávy se ale bránili s tím, že v kávě je jen malé množství karcinogenního akrylamidu a že hrozba představovaná zmíněnou chemickou látkou, která vzniká při pražení, je zanedbatelná. Poukazovali také na studie, podle nichž má pití kávy pozitivní účinky na lidské zdraví.

Obecně vztao ale jinak lze říct, že káva spíše prospívá než škodí. Jedna studie uveřejněná v časopise Annals of Internal Medicine podrobila zkoumání podle serveru CNN více než 520 tisíc lidí v deseti evropských zemích, což je největší studie kávy v historii. Vědci při ní zjistili, že pití většího množství kávy by mohlo významně snížit riziko úmrtí člověka.

Za studií stojí podle televize SkyNews výzkumní pracovníci Mezinárodní agentury pro výzkum rakoviny (IARC) a Imperial College London, kteří zjistili, že vyšší hladina spotřeby kávy je spojena se sníženým rizikem úmrtí ze všech možných důvodů. Nejlépe působí jako prevence proti onemocněním oběhového a zažívacího traktu.

"Zjistili jsme, že vyšší spotřeba kávy byla spojena s nižším rizikem úmrtí z jakékoliv příčiny. Zejména šlo o onemocnění oběhového ústrojí a nemoci trávicího ústrojí," uvedl podle televize autor studie Dr. Marc Gunter z IARC s tím, že tyto výsledky byly ve všech deseti evropských zemích podobné.

Druhá studie se zaměřila především na lidi jiné než bílé barvy pleti. Do průzkumu se zapojilo více než 185 000 Afroameričanů, domorodých Američanů, Havajců, japonských Američanů, dalších etnik. Výzkumníci i u nich, nezávisle na první studii, zjistili, že káva zvyšuje dlouhověkost.

Za touto studií stojí odborníci z USC's Keck School of Medicine a podle autorka Veronica Wendy Setiawanová tvrdí, že souhra obou studií jednoznačně potvrzuje prospěšnost kávy. "Vzhledem k tomu, že se jedná o velmi rozmanité populace, mají všichni tito lidé různý životní styl, velmi odlišné stravovací návyky a různé náchylnosti. Výsledky jsou ale stejné," uvedla Setiawanová pro CNN.

Káva ale nepomáhá pouze proti srdečním onemocněním, onemocněním dýchacích cest, mrtvici, cukrovce nebo onemocněním ledvin. Studie odhalila například také nižší riziko sebevraždy u mužů, nebo vzniku rakoviny u žen. Káva má také protizánětlivé vlastnosti, které mohou pomoci snížit riziko onemocnění, jako je Parkinsonova choroba.

Lidé pijící kávu mají také nižší náchylnost k zánětům, zdravější lipidové profily a lepší kontrolu glukózy ve srovnání s těmi, kteří kávu nepijí.