Co jste nevěděli o dinosaurech? Byli větší než panelák, někteří přežili až dodnes

1. Dinosauři byli velcí

Už jen slovo dinosaurus vyvolává představy o velkých tvorech. A samozřejmě, někteří byli opravdu velcí. Tyranosaurus rex byl 12 metrů dlouhý a vážil více než pět tun, a to nebyl zdaleka největší masožravý dinosaurus. Argentinosaurus měl být až 30 metrů dlouhý a vážit 80 tun, žádná jiná skupina suchozemských nebo mořských zvířat se nikdy nedokázala přiblížit k takové velikosti.

Například známý rohatý Protoceratops měřil zhruba stejně jako ovce, velociraptoři měřili jako zlatý retrívr. Ve filmu Jurský park byli zvětšeni, aby byli děsivější. Hesperonychus byl velký jako kočka domácí. Malé druhy dinosaurů se na Zemi vyskytovaly ve větším počtu, než obři, nicméně je mnohem větší pravděpodobnost, že se zachová obří kost, než kostra malého živočicha velikosti ovce.

2. Dinosauři měli šupiny

Při prvním objevu dinosaurů byli okamžitě spojeni s krokodýli a ještěrkami, tudíž se dlouhou dobu myslelo, že jsou šupinatí. Až v sedmdesátých letech minulého století začali paleontologové přemýšlet nad tím, že by někteří dinosauři mohli mít peří.

Bylo to považováno za divokou teorii, nicméně v roce 1997 byl objeven malý masožravý dinosaurus Sinosauropteryx, který nebyl pokryt šupinami, ale peřím. Od té doby bylo objeveno dalších několik dinosaurů s peřím a dokonce se spekuluje, že i Tyranosaurus rex byl pokryt peřím.

3. Dinosauři byli zelení nebo hnědí

První obrazy dinosaurů byli depresivní a malovány monotónními barvami. Nejvíce se používala šedá, zelená a hnědá. Mnoho dinosaurů ale nemělo tak depresivní odstíny, mnoho z nich mělo naopak výstřední barvy. Studie dinosaurů odhalily stopy melaninu, po bližší analýze se přišlo na to, že dinosauři mohli být zbarveni od černé, přes bílou, až po rudě červenou. Někteří měli dokonce duhové zbarvení.

Mnoho dinosaurů mělo také zajímavé vzory, skvrny a pruhy. Světlé barvy se používaly k páření, jako můžeme nyní například vidět u pávů.

4. Dinosauři se nestarali o mladé

Většina plazů pohřbí vajíčka a odejde. Opuštění potomci se musí postarat sami o sebe, jak nejlépe umí. Mořská želva v průběhu svého života naklade tisíce vajíček, dospěje jich ale jenom zlomek. Dlouho se myslelo, že dinosauři postupovali stejně. Jenže je to přesně naopak.

Jediní vzdálení příbuzní dnešních dinosaurů – ptáci a krokodýli střeží svá vejce a mláďata, takže tu byl dobrý předpoklad, že to samé dělali i dinosauři. Důkaz přinesla expedice v poušti Gobi, kde se našel dinosaurus, který seděl na vajíčkách, nejprve se vědci domnívali, že zemřel při kradení vajec, ale později se našly další podobné místa, kde dinosaurus seděl na vajíčkách.

5. Dinosauři se sami odsoudili k zániku

Dlouho dobu se říkalo, že za vyhubení si můžou dinosauři sami, nedostatečnou adaptací na nové prostředí. Ve skutečnosti se ale dokázali adaptovat velmi dobře, více než 100 milionů let dokázali žít po celém světě, a to i Antarktidě, nebo přímo na rovníků, kde je největší horko.

Důvodem vyhynutí byl asteroid, který před 66 milióny let dopadl do dnešního Mexika. Prachu a dalších nečistot z dopadu bylo tolik, že zakryly sluneční paprsky a Zemi uvrhly do doby temna. Kdyby se asteroid odchýlil jen o zlomek stupně, dinosauři by mohli pořád vládnout planetě.

6. Všichni dinosauři vymřeli

Asteroid vyhladil většinu dinosaurů, méně než tucet opeřenců ale přežilo. Dnes jsou známy jako ptáci, ve skutečnosti to jsou bratranci a sestřenice Velociraptorů a Tyranousarů. A nejen, že přežili, dokázali se vyvinout do více než 10 tisíc odlišných druhů.