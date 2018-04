Vymyslel Niveu, leukoplast i balzám na rty, přesto jeho jméno nikdo nezná. Jaký vztah měl Oskar Troplowitz k Česku?

Musíte po sobě vymalovat? Aneb vše co potřebujete vědět, když opouštíte nájemní byt

Do dějin Oskar se zapsal jako spoluvynálezce krému Nivea. Kolem roku 1870 se Troplowitzovi přestěhovali do Vratislavi, kde Oskar studoval farmacii. Studium posléze přerušil a přešel na filozofickou fakultu do Heidelbergu, kde v roce 1888 získal zdejší doktorát. Celkem vystudoval několik oborů včetně chemie a fyziky. Po naléhání jeho rodiny začal pracovat v lékárně svého strýce Gustawa Mankiewicze v Poznani.

V roce 1890 díky finanční pomoci rodiny získal bankrotující farmaceutický ústav Pavla Karla Beiersdorfa. Zanedlouho rozvinul ústav – vynalezl svou první zubní pastu - Pebeco. Stovky tisíc balení této pasty exportoval mimo jiné do Spojených států. V roce 1901 mu další úspěch přinesl vynález náplasti dnes známé jako Leukoplast.

Další velký vynález na sebe nenechal dlouho čekat. V roce 1909 vyrobil ochranné líčidlo - vysunovací tyčinku Labello. Ještě ten rok se balzám na rty stal nejprodávanějším výrobkem, a to nejen díky svému zbrusu novému složení, ale také díky svému praktickému balení. Klasickou modrou barvu získal až v roce 1973.

Největším vynálezem Oskara Troplowitze je ale univerzální krém Nivea. Prvním produktem řady byl Nivea Creme (krém Nivea), který byl uveden na trh v prosinci roku 1911.

Spoluvynálezcem krému byl chemik Isaak Lifschütz. Muži použili vodu, olej, glycerin, kyselinu citronovou a novou ingredienci – eucerit. Ta umožnila dosud nevídané, totiž spojit vodu a olej do dlouhotrvající stabilní báze – krému. Výslednému produktu dali název Nivea, odvozený z latiny, s významem sněhobílý.

Základem objevu byl již zmíněný eucerit, přírodní látka získávaná z tuku ovčí vlny. Eucerit byl první známou látkou umožňující vznik stabilní emulze z oleje a vody. Eucerit je lanolínovým alkoholem s vysokým obsahem cholesterolu, vykazujícím nízký alergickýpotenciál. Sestává ze směsi lipidů extrahovaných z tuku ovčí vlny; hlavními složkami jsou cholesterol (30%) a lanosterol.

Složení dnešního krému Nivea zůstalo prakticky stejné jako v roce 1911. A zatímco obsah se příliš nemění, balení krému se postupně vyvíjelo. Již dlouhou dobu, konkrétně od roku 1925, má ale Nivea známou modrou barvu. Krém se dá dnes koupit téměř ve dvou stovkách zemích celého světa. Značka pokračovala v růstu a představovala další řady jako Nivea Body, Deo, Sun a Men. I dnes je Nivea dosud základním kamenem úspěchu společnosti Beiersdorf AG sídlící v Hamburku.

Troplowitz byl průkopníkem nejen v oblasti farmacie. Pod jeho vedením firma prosperovala. Zatímco v roce 1890 v ní pracovalo 11 zaměstnanců, v roce 1918 jich už je několik set. Oscar se také projevil jako inovátor v sociální oblasti - učinil několik reforem a zavedl placené dovolené, mateřskou dovolenou a 48hodinový pracovní týden. Jeho zaměstnanci dostávali bezplatný oběd. Zřídil také fond sociálního zabezpečení pro zaměstnance, kteří se dostali do finanční nouze, a postavil spořitelnu ve vlastnictví společnosti.

Oskar Troplowitz zemřel 27. dubna v roce 1918. Příčinou smrti byla mozková mrtvice. Byl pohřben v rodinné hrobce v Hamburku.