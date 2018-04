Malý Adolf neuměl matematiku a denně dostával výprask. Co prozradila Hitlerova sestra?

Paula po mnoha letech vzpomínala na své dětství, jež strávila ve společnosti asi nejznámějšího masového vraha. "Adolf našeho otce každý den přiváděl k nepříčetnosti. Denně u nás byly hádky a otec nevěděl, jak mého bratra donutit k poslušnosti. Tam, kde on neuspěl tvrdostí, se matka snažila prosadit pomocí laskavosti a lásky.".

Když bylo Paule šest, její otec Alois zemřel. Matka Klára tak jí a Adolfa vychovávala sama. "Můj bratr byl vynikající v některých předmětech a velmi slabý v jiných. Nejhorší byl v matematice a fyzice. Miloval ale hudbu a zvláště Wágnera, toho měl nejradši." vzpomínala Paula.

"Protože jsem byla o tolik mladší, moc mě do svých her nezapojoval. Ale ve své klučičí partě měl vždycky vůdčí roli. A také vždycky přišel domů pozdě. A pokaždé za to dostal výprask. Poté co dokončil školu, odjel do Vídně, kde se chtěl stát malířem, ale to se mu nepovedlo. Moje matka byla v té době velmi nemocná a na Adolfa byla hodně fixovaná. Chtěla, aby se vrátil domů a on se vrátil. Definitivně odešel až po její smrti v roce 1907." vyprávěla Hitlerova sestra.

Jejich kontakt už nebyl taky častý. "Mezi lety 1929 a 1941 jsme se vídali tak jednou ročně. Ve Vídni, Mnichově nebo Berlíně. Posílal mi také pohledy. Upřímně řečeno mě jeho prudký mocenský vzestup děsil. Byla bych mnohem radši, kdyby byl architektem, jak původně chtěl. Světu by tím ušetřil mnoho trápení." říkala Paula rozená Hitlerová.

Situace kolem jejího bratra jí donutila dokonce si změnit příjmení. To jí navrhl sám Hitler, aby nebyla tolik na očích. "Navrhl, abych si příjmení změnila na Wolffová, protože Wolff (vlk) byla jeho přezdívka." osvětluje.

Po skončení druhé světové války v květnu 1945 byla Paula ve Vídni zatčena americkými zpravodajci a vyslýchána. "Osud mého bratra mě velmi zasáhl. Byl to pořád můj bratr bez ohledu na okolnosti. To, co se stalo, mi způsobuje nepopsatelný smutek." vzpomínala po letech. Paula Hitlerová prožila poválečný život v Rakousku, kde také v červnu 1960 zemřela.