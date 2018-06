Facebook zdarma končí. Uživatelé budou za členství platit

Kvalita nových bytů? Je to hrůza, říkají odborníci

Alexe Deve, ředitel divize pro správu skupin, podle serveru DigitalTrends uvedl, že už nyní mají někteří správci facebookových skupin možnost zakládat placené podsekce. Do těch budou moci vstupovat pouze lidé, kteří budou za členství platit pravidelné měsíční poplatky.

Stávajících skupin se změna zatím nedotkne, správci každé z nich ale už za nedlouho dostanou možnost část skupiny monetizovat a nastavit si cenu, jakou budou lidé za pobyt v nich platit.

Podle Facebooku je tento krok logický směrem ke správcům skupin, kteří si dávají práci s tím, aby se lidé v nich cítili dobře. Správci mají na starosti například mazání nevhodných příspěvků, řešení stížností a přijímání nových členů do skupin. Nyní by za to byli finančně odměňováni.

Facebook proto předplatné navrhnul tak, aby nenahrazovalo volné a všem dostupné skupiny, ale sloužilo jako způsob, jak nabídnout rozšířený obsah lidem z těchto skupin. Správci naopak skupiny dává důvod, aby nad tímto obsahem strávil více času.

Prémiové skupiny proto budou otevřeny separátně vedle již existujících volných skupin, budou ale nabízet exkluzivní obsah přístupný pouze pro předplatitele. Jak to bude fungovat v praxi ukázalo pilotní testování ve skupině Declutter My Home. Ta zůstane nadále volně otevřená, její prémiová sekce ale bude exkluzivním předplatitelům nabízet například lepší projekty, konzultace nebo živá videa.

Facebook cenu za předplatné neurčil a ani určovat nebude. Měla by se pohybovat mezi 5 a 30 dolary měsíčně, tedy od stokoruny po zhruba 700 korun za členství v jedné skupině. Požadovanou částku si nastaví každý správce skupiny sám.

Předpokládá se, že část výdělku budou správci skupin odvádět Facebooku. Proto si zejména zahraniční weby myslí, že tento krok je jen dalším způsobem, jak vydělat na uživatelích.

Pro některé novináře není zpoplatnění části Facebooku novinkou. Na podobném systému funguje řada prémiových služeb, jako například YouTube, Google Music, Spotify a další.

Deve ale tvrdí, že nápad na novou funkci zpoplatněných skupin pochází ze zpětné vazby administrátorů, tedy správců facebookových skupin, kteří hledali způsob, jak dostat peníze za čas investovaný do jejich správy.

Slova ředitele společnost Marka Zuckerberga, který tvrdil, že "Facebook je a vždy bude zdarma", už, zdá se, neplatí. Na druhou stranu sběr osobních dat uživatelů a poskytování reklamy bylo dostatečným zdrojem výdělku. Ten musí nyní po skandálu s firmou Cambridge Analytica firma zřejmě hledat jinde.