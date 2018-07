Jako v románu 1984? Na každém kroku vás sleduje facebook i obchodní domy

Přelomový objev? Lékaři asi zjistili, co vyvolává Alzheimerovu chorobu. Má to v těle skoro každý z nás

Facebook vždycky ví, co kupujete. V roce 2012 Facebook koupil data 70 milionů amerických domácnosti, která společnosti nabídla korporace Datalogix. Sociální síť ve skutečnosti pomocí internetových analýz sledovala chování svých uživatelů na internetu. V momentě, kdy surfujete na internetu – vaši aktivitu sleduje Facebook. Poté, co se společnost setkala s mnohými skandály, Facebook se snaží být transparentnější. Uživatelé nyní mají možnost se odhlásit, čímž zabránit Facebooku sledovat vlastní aktivitu.

Facebook vás zná lip, než si můžete myslet. Nová studie z Cambridgeské univerzity tvrdí, že sociální síť na základě osobních dat dokáže poznat politické sklony, náboženství či dokonce sexuální orientaci uživatelů. Zde platí populární fráze You are what you like.

Reklamní firmy sledují vaše tweety, aby vám lépe prodávaly zboží. Stejný systém analýzy uživatelských dat má i Twitter. Společnost spolupracuje s reklamní firmou WPP a umožňuje ji analyzovat uživatelská data na Twitteru. Je to možnost sledovat chování spotřebitelů v reálném čase.

Obchodní centra vás také sledují. Některá obchodní centra sledují své zákazníky pomocí veřejného Wi-Fi připojení. Uživatel tak přistoupí na určitou dohodu s obchodním centrem – vy poskytujete firmě svoji mailovou adresu a data, firma vám poskytuje možnost internetového připojení zdarma. Kromě toho firmy využívají možnost sledování pohybu pomocí smartphonů. Veškerá osobní data získaná cestou monitoringu můžou být užitečná pro velké firmy.

Sociální sítě a technologie pomáhají firmám vydělávat víc. Většina uživatelů ani netuší, co znamenají soubory cookie. První velká společnost, která začala aktivně používat tyto soubory byl Amazon. V nejzásadnějším smyslu soubory cookie sledují a analyzují internetovou aktivitu všech uživatelů. V současné době tuto metodu používají všechny sociální sítě, reklamní společnosti či jiné korporace. Jedná se o situace, kdy uživatel prohlíží určité zboží, které se následně objeví ve formě reklamy například na Facebooku. Nenápadné vnucování zboží či služeb najdete skoro všude.

Příkladem internetového marketingu jsou i blogeři. Skandály s používáním cookie donutily firmy hledat další alternativy. Metoda oslovení internetových influencerů za účelem propagace zboží je velmi efektivní. Firma si může zvolit konkrétní cílovou skupinu podle blogera. Honorář a ceny na reklamu se odvíjí od popularity konkrétního blogera – někteří za reklamu stejného zboží dostanou více a někteří méně.