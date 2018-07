Trumpův klíč k úspěchu je Twitter

Realita Česka: Jmenuji se Karel, je mi 18 let a jsem dlužník

Na začátku srpna americké nevládní a opoziční organizace upozorňovaly veřejnost, že Trump zneužívá oficiální twitter k útokům na politiky Demokratické strany. Je zajímavé, že prezident má k dispozici tři oficiální účty na twitteru, ze kterých jeho personální účet sleduje víc lidí než oficiální účet Bílého domu. Pod Trumpovou kontrolou zůstává kromě jeho osobního účtu, kde ho nyní sleduje přes 53 milionů lidí, i oficiální účet prezidenta USA (@POTUS), tam ho sleduje víc než 23 milionů lidí. Účet Bílého domu sleduje pouze kolem 17 milionů odběratelů.

Donald Trump má bezpochybně velký talent, jak oslovovat lidí nehledě na to, zdali s ním sympatizujete nebo nikoli. Na rozdíl od svých politických kolegů, které k oslovení voličů používají převážně tradiční metody komunikace (například televize či tisk), Trump už dlouhou dobu ovládá sociální sítě.

Je třeba říct, že sociální sítě stejně dobře ovládá i jeho předchůdce Barack Obama. Bývalý prezident mistrovsky přijal rostoucí trend sociálních médií při upevňování svých volebních pozici, a to jak v letech 2008, tak v roce 2012. Hlavním rozdílem je skutečnost, že Trumpové tweety mají výrazně větší sílu, a to především díky útočnějšímu charakteru a obsahů příspěvků.

Dalším vysvětlením jeho úspěchu na sociálních sítích je politizování mediální komunikace, na což upozorňují i jeho kritici. Podle některých lidí Trump značně politizuje komunikační obsah na twitteru – používá oficiální sociální kanál k propagaci svých vlastních názorů a způsobuje konflikt mezi republikány a demokraty. Jak je již známo, lidé na konfliktní situace reagují okamžitě, zvlášť když se jedné o prezidentské osoby.

V květnu americký soud řešil žalobu o blokování uživatelů na twitteru. Donald Trump na svém twitteru už nesmí blokovat uživatele, jejichž názory se mu nelíbí. Newyorkský soud argumentoval to tím, že by to bylo protiústavní.

Ve svých příspěvcích Trump například sdílí protiislámská videa či útočí na své kritiky. Prezident USA také varoval severokorejského diktátora Kim Čong-una, že má k dispozici mnohem větší a mocnější tlačítko k jaderným zbraním než jeho severokorejský kolega. Jeho odpůrce neustále naznačují na tom, že jde o násilí a přímé vyhrožování.