Proč nikdy nebudeme umět cestovat v čase do minulosti?

Podle Einsteinovy teorie relativity čas není tak samozřejmý, jak se nám jeví. Einstein tvrdil, že čas a prostor spolu vzájemně souvisí, takže v jiném prostoru může plynout jinak. Závisí na rychlosti a gravitaci, takže pro člověka, který by se pohyboval v raketě rychlostí světla, by plynul pomaleji než lidem na Zemi.

Tim Ralph, profesor na Queenslandské univerzitě v Brisbane, ale tvrdí, že cestování časem ale není tak nedostižné, jak si lidé myslí. Podle něj je v relativistické fyzice cestování časem teoreticky možné. Zejména pak, pokud jde o cestování do budoucnosti.

K tomu by totiž bylo možné využít takzvaného paradoxu dvojčat: pokud by jedno z dvojčat zůstalo na Zemi a druhé cestovalo vesmírem při rychlostech blízkých rychlosti světla, po návratu by zjistilo, že dvojče na Zemi zestárlo mnohem více.

Jinými slovy, pokud by člověk takto dostatečně rychle a dlouho cestoval vesmírem, mohl by se vrátit na Zemi, kde by uplynuly desítky let, zatímco sám by prožil jen zlomek tohoto času.

Jak Ralph ale podotýká, s cestováním zpět do minulosti by pak měl daleko větší problém. Ačkoliv by podle teorie Alberta Einsteina mohlo k něčemu podobnému dojít při cestování tzv. červí dírou, tedy velmi zjednodušeně řečeno jakýmsi tunelem či zkratkou ve vesmíru, žádná červí díra doposud nebyla objevena a nikdo ve skutečnosti neví, jestli červí díry mohou ve vesmíru existovat.

O opačném směru mnozí vědci pochybují hlavně kvůli takzvanému principu kauzuality. Pokud bychom se vrátili do minulosti a něco v ní změnili, změny by se dotkly i naší současnosti. Kdybychom například zabili svého předka, přestali bychom existovat i my.

Jiní odborníci hovoří například o jakýchsi časových smyčkách, které by znemožnily narušení principu kauzuality. Přesto by bylo třeba nejprve sestrojit vhodný a funkční stroj času. Ale ten podle některých již existuje - má jím být urychlovač LHC, který stojí v Ženevě.

A aby toho nebylo málo, fyzici uvažují nejen o tom, že by se mohlo dát cestovat časem vpřed a vzad, ale tvrdí, že jsou i okamžiky, kdy čas stojí. To se děje například v černých dírách.