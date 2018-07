Pušky a vrtulníky jsou minulostí. Jak vypadají zbraně, které změní svět?

Čerpání dovolené: Víte, na co máte vůbec právo?

Země

Není tajemstvím, že Rusko v poslední době už s jednou zbraní vyrukovalo. Tanky Armata by se ale opět mohly dočkat modernizace, a to poměrně rapidní. Rusko totiž zvažuje, že by mohly být samořiditelné.

Nové tanky by měly fungovat na podobném principu jako bezpilotní letouny, takzvané drony. Agentuře RIA Novosti to sdělil generální ředitel Uralvagonzavod (UVZ) a výrobce Armaty Oleg Sienko s tím, že jde sice zatím o hudbu budoucnosti, ale reálnou.

Ruští technici už pravděpodobně ví, jak na to. Sám Sienko přiznává, že jsou na principu samořiditelného tanku bez posádky schopni pracovat hned, jakmile obdrží zakázku. "Prakticky vzato i z těch tanků, které projížděly po Rudém náměstí, můžeme udělat roboty," přiznal.

Tanky T-14 a bitevní vozy pěchoty BMP T-15 na podvozku Armata právě absolvují řadu testů a zkoušek. Rusko už se dříve chlubilo tím, že bojový pásový podvozek Armata má čtyři úrovně ochrany a nemá ve světě obdoby.

Vzduch

Rusko také pracuje na protiraketovém systému S-500, který má být odpovědí na plán Spojených států umístit své jednotky ve východní části Evropy. V současné době končí vývojové práce na tomto novém protileteckém systému, který má nahradit protivzdušný systém S-400 Triumf.

S-500 dokáže odhalit a zneškodnit balistickou raketu až na vzdálenost 800 km do výšky 124 km. Na vzdálenost 400 km by pak měl být systém schopen sestřelovat i letadla.

I ruské letectvo čeká modernizace. Modifikované bombardéry TU-95 MS totiž dostanou nové rakety dlouhého doletu Ch-101, uvedl deník Izvestija. Spekulace o modernizaci těchto strojů se objevily po loňské přehlídce na Den vítězství. Potvrdil je bývalý velitel ruského letectva, generál armády Petr Dejnekin, který přiznal, že zahraniční experti si nemohli nevšimnout závěsníků, které se objevily pod křídly letadel.

"Slouží k umístění nejnovějších strategických okřídlených raket o velkém doletu Ch-101. Tu-95 byl ze začátku projektován k použití 16 okřídlených raket dalekého dosahu, v rámci rusko-amerických dohod byly ale následně nosníky pro jejich připevnění demontovány," řekl deníku.

Voda

Sjednocená loďařská korporace také plánuje postavit dvanáct nových torpédoborců s označením Project 23560 Leader, které mají patřit k těm nejvýkonnějším na světě. Uvedl to magazín The National Interest.

Lodě budou mít výtlak asi 17,5 tisíc tun, délku 200 metrů a šířku 20 metrů. Hravě tedy překonají většinu těžkých křižníků z dob 2. světové války. "Leader ponese na palubě nejméně 200 raket, což z něj učiní druhou největší moderní bitevní loď," píše magazín s tím, že první místo nadále zaujímají těžké atomové křižníky s označením Project 1144 Orlan.

Torpédoborce budou mít téměř veškerou dostupnou výbavu. Nebudou chybět protiletecké střely, protibalistické, střely určené pro zasažení pozemních cílů i protiponorkové. Chybět nebudou ani rakety s plochou dráhou letu Kalibr-NK.

Další z novinek, které čekají ruskou armádu, jsou víceúčelové atomové ponorky páté generace, jejichž stavba započne po roce 2020. "Byla uzavřena smlouva s ministerstvem obrany na zahájení prací v oblasti stavby plavidla nové generace," uvedl generální ředitel petrohradského námořního strojírenského byra Malachit Vladimir Dorofejev ve vysílání rozhlasové stanice Echo Moskvy. Jak ale budou ponorky třídy Husky vypadat zatím není známo.

Modernizace se ale dočkají i současné atomové ponorky projektu 949A Antej, které se kromě nových typů raket mohou těšit také nejnovější hypersonické protilodní rakety Zirkon, uvedl už dříve server Lenta.ru. Modernizované ponorky mají být předány ruskému námořnictvu do roku 2020.

Vesmír?

Nikoliv posledním, ale zřejmě nejambicionějším plánem ruské armády je vesmírný letoun, který by měl být osazen jadernými zbraněmi a měl by být schopný do dvou hodin od vzletu zničit jakékoliv místo na planetě.

Ruský vesmírný bombardér zatím oficiální označení nedostal, jeho podobnost s americkým Boeingem X-37B je ale nasnadě. Na rozdíl od letounu Spojených států ale ten ruský nebude pouze vědecká kosmická loď, nýbrž zbraň. To ostatně potvrdili i sami Rusové.