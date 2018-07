Sovětská armáda, jak ji neznáte: Unikátní vozidla, kterým se nejde nesmát

Realita Česka: Jmenuji se Karel, je mi 18 let a jsem dlužník

MAZ 7907

MAZ 7907 (1:31) | zdroj: YouTube

Sovětská armáda potřebovala vozidlo, které by bylo schopno unést obří mnohatunové mezikontinentální rakety. Odpovědí na tento požadavek byl MAZ 7907, 28 metrů dlouhý a necelých pět metrů vysoký stroj s dvanácti nápravami. Ano, čtete správně, tento gigant měl opravdu 24 kol. Dokázal se pohybovat rychlostí 25 km/h a jednu dobu byl dokonce úspěšně nasazen v praxi. Dnes by byl prakticky nepoužitelný, přesto jde o unikátní vozidlo, které se dosud nepovedlo nikomu překonat.

Object 279

Object 279 (1:03) | zdroj: YouTube

Jeden z posledních sovětských tanků se vyznačuje svými čtyřmi pásy, není to ale jeho jediná unikátní vlastnost. Šedesátitunové monstrum by mělo odolat nukleárnímu výbuchu, v praxi to ale otestováno nebylo. Celkem byly sestaveny tři kusy tohoto vozidla.

ZIL E167

Zil E 167 (10:11) | zdroj: YouTube

Rusko je, jak známo, z velké části pokryto sněhem, a proto je třeba tomuto typu terénu přizpůsobit i vozidla. Jedním z takových měl být šestikolový transportér, který ale nedosahoval příliš závratných rychlostí. 9 km/h opravdu není nic, na co by měla být sovětská armáda pyšná, a proto není divu, že se stroj do sériové výroby nikdy nedostal.

ZIL 49061

ZIL 49061 (18:24) | zdroj: YouTube

Něco mezi komickou jachtou a velkým autem. Obojživelné vozidlo používala ruská armáda ještě v roce 2002, a vyznačovalo se zejména unikátním spojením kol, která zajišťovala pohyb na souši, a vrtulí, které vůz poháněly ve vodě. Stroj skutečně fungoval a dosahoval i poměrně slušných rychlostí, 80 km/h na souši a 11 km/h ve vodě.

ZIL 29061

ZIL 29061 (4:34) | zdroj: YouTube

Nemá kola, přesto jezdí. Jeden z největších unikátů sovětské armády se pohyboval na dvou spirálách, které připomínají vrtáky. Díky tomu se dokáže pohybovat prakticky v jakémkoliv terénu a nedělá mu problém jízda na souši, na sněhu i v bažině. Pokud jste tedy ochotni smířit se s tím, že rychleji než 11 km/h tenhle "drobek" nikdy nepojede.

Car tank

Car tank (3:08) | zdroj: YouTube

Zatímco Car bomba je jedna z nejhorších zbraní, jakou kdy lidstvo stvořilo, stejnojmenný tank je spíše tříkolka. 18 metrů dlouhý a 9 metrů vysoký stroj měl díky své chatrnosti jednu zásadní konstrukční nevýhodu. K jeho zničení by stačil obyčejný granát. Ani k tomu ale nedošlo, stroj se totiž při testovací jízdě zasekl v bažině a inženýři ho tam už nechali. Až po několika letech byl rozebrán do šrotu.

Hovercraft tank

Hovercraft (3:44) | zdroj: YouTube

Vypadá jako kosmická loď, přesto měl jednu obrovskou přednost, rychlost. Stroj postavený před druhou světovou válkou měl dosahovat rychlosti až 120 km/h, proč mu ale konstruktéři dali tak prapodivný design nikdo neví. Stejně tak není známo, proč celý projekt poměrně rychle skončil. Sám o sobě měl tank několik odnoží, ten prezentovaný na videu byl lehce odlišný a podle dostupných zdrojů dosahoval rychlosti kolem 45 km/h.

Progvev-T Gasdynamic Trawler

Progvev-T Gasdynamic Trawler (4:10) | zdroj: YouTube

Dejte tanku proudový motor, rozpalte ho na dostatečnou teplotu a máte stroj, který dokáže za pomocí tepla ničit miny. Problém je v tom, že takový stroj je neuvěřitelně těžký a hlučný, navíc spotřebuje mnoho paliva, takže nelze zaručit, že opravdu zničí všechny miny v oblasti. Inženýři se holt zase jednou přepočítali.

1K17 Szhatie

1K17 Szhatie (0:35) | zdroj: YouTube

Laserový tank, který na první pohled budí hrůzu, ve skutečnosti nikdy moc nefungoval. Sověti vyrobili dva takové, jeden se rozbil a druhý byl drahý a neefektivní. Proto se raději vrátili k osvědčeným raketám.