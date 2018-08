Co se stane, když se nadechnete měsíčního prachu? Astronaut to vyzkoušel, neměl to dělat

Dědictví nebo darování: Co je výhodnější?

Kolik byste měli mít našetřeno, než půjdete do důchodu? Podle ekonomů víc, než tušíte

Co se děje s člověkem po smrti? Vědci zjistili překvapivou věc!

Hollane, toto chceš do Brna? Žít Ceutu. Obohacení v praxi. Hašek a Ovčáček spustili kanonádu kvůli přijímání uprchlíků do Česka

Celý den pak trpěl tím, co popsal jako "měsíční sennou rýmu". Slzel, pálilo ho v krku a neustále kýchal. Napsal to server LiveScience.

Nebyl alergický na Měsíc. Vědci NASA již vědí, že kousky měsíčního prachu - zvláště ty nejmenší a nejostřejší - představují nebezpečí pro zdraví astronautů. Nedávná studie uveřejněná v časopise GeoHealth přesně ukazuje, jak nebezpečný může být tento prach na buněčné úrovni - a výsledky jsou stejně zlověstné jako odvrácená strana Měsíce. Při několika laboratorních testech se ukázalo, že jediná lžička repliky měsíčního prachu dokáže zabít až 90 procent plicních a mozkových buněk, které mu byly vystavené.

Prach na Měsíci se chová trochu jinak než prach na Zemi. Především je ostřejší. Protože na Měsíci není žádný vítr, prach tam neeroduje. Místo toho prachová zrnka, která většinou pocházejí z dopadu mikrometeoritů, zůstávají ostrá a hrubá a mohou se zařezávat do plicních buněk astronautů, jsou-li vdechnuta příliš hluboko.

Navíc měsíční prach se může vznášet. Bez atmosféry, jež by Měsíc chránila před neustálým bombardováním slunečním větrem a jím přinášenými nabitými částicemi, může být lunární půda elektrostaticky nabitá podobně jako staticky přilnutá látka. "Tento náboj může být tak silný, že částečky půdy se vlastně vznášejí nad povrchem," uvádějí autoři studie.

Částečky proto snadno mohou přilnout v záhybech ke skafandru a astronauti je s sebou přinesou do obytných prostor. Když se pak uvolní, mohou bránit v činnosti citlivých zařízení, zaseknout zipy, ničit oblečení a, jak to na sobě pocítil Schmitt, způsobit problémy lidskému tělu, pokud se náhodně dostanou do astronautova organismu.

Vědecký tým z newyorské Stony Brook University ve svém výzkumu chtěl zjistit, jak opravdu nebezpečné může být mít plíce plné měsíčního prachu. Protože dostat na Zemi skutečnou měsíční půdu je těžké, vědci použili pět náhradních složek obsažených v prachu nalezeném na různých místech měsíčního terénu. Šlo o sopečný popel z Arizony, prach z lávy v Coloradu a sklovitý, v laboratoři vytvořený jemný prášek navržený americkým geologickým ústavem pro takovéto zkoumání měsíční půdy.