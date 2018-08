Hrdinové, kteří dostanou lidstvo do vesmíru. NASA představila piloty komerčních letů

Ten má navázat na program raketoplánů ukončený v roce 2011. Komerční lodě by mohly s americkými astronauty na palubě začít létat na jaře 2019.

"Poprvé od roku 2011 už jsme jen kousek od toho, abychom na amerických raketách z amerického území vyslali americké astronauty," prohlásil při slavnostním představení členů posádek šéf NASA James Bridenstine. Agentura AP připomíná, že američtí astronauti aktuálně létají na Mezinárodní vesmírnou stanici (ISS) v ruských modulech.

V nově vyvinutém stroji Boeing CST-100 Starliner zasednou při testovacím letu pravděpodobně v polovině příštího roku astronauti Eric Boe, Chris Ferguson a Nicole Aunapu Mannová. Už na duben příštího roku je podle tiskové zprávy NASA plánován test plavidla SpaceX Crew Dragon.

Řídit jej budou Bob Behnkem a Doug Hurley, kteří se stali astronauty v roce 2000. I mezi čtyřmi osobami vybranými pro první lety nových strojů na ISS figuruje žena, a to zkušená Suni Williamsová. Astronautkou je už 20 let a má za sebou 322 dní ve vesmíru, během nichž se sedmkrát vydala do volného kosmu.

"Už je to nějaká doba, co jsme naposledy navrhli, sestavili, otestovali a schválili zbrusu novou kosmickou loď pro přepravu lidí... Je to velmi vzrušující," řekl Ferguson, který vedl poslední let raketoplánu v roce 2011 a nyní pracuje pro Boeing.

Před testovacími lety s posádkami se budou stroje Starliner a Crew Dragon testovat bez lidí na palubě. "Obě společnosti uvedly, že trvají na letech bez posádek, aby měly jistotu, že integrované rakety a systémy plavidla a ty pro zpáteční cestu pracují tak, jak byly navrženy," uvedla šéfka programu komerčních posádek při NASA Kathy Luedersová.