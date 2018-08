Nedelinská katastrofa: Největší tragédie v historii kosmonautiky, kterou vláda popřela

— Autor: -lka / EuroZprávy.cz

Jak už jsme u Sovětského svazu zvyklí, ne vše tamní orgány zveřejňovaly hned poté, co se odehrála nějaká událost, která by mohla pohnout světem. Exploze v jaderné elektrárně Černobyl je toho zdárným příkladem, ale rozhodně nejde o jediný případ. Zřejmě nejdéle tajenou kauzou je výbuch na kosmodromu Bajkonur, o kterém vláda mlčela desítky let.