Co se stane, když v metru vypukne požár? Před třiceti lety to ukázala největší londýnská tragédie

— Autor: -lka / EuroZprávy.cz

To, co se zpočátku zdálo jako malý plamínek, se proměnilo v jednu z nejhorších katastrof v historii Londýna. Požár na stanici King‘s Cross začala dne 18. listopadu 1987 obyčejná zápalka pod dřevěným eskalátorem. Vše skončilo explozí a masivním požárem, který si vyžádal desítky lidských životů. Dodnes je to nejhorší požár v historii metra v Londýně.