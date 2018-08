VIDEO: Unikátní mise začíná, sonda letí ke Slunci. Obal ji chrání před teplotou 1370 stupňů

Co se děje s člověkem po smrti? Vědci zjistili překvapivou věc!

Dopřáváte si pozdní večeře? Vědci zjistili, co se poté děje ve spánku s vaším tělem

Jak poznáte, že jste potkali toho pravého? Odborníci sestavili 4 otázky, po kterých to zjistíte

Raketa amerického Národního úřadu pro letectví a vesmír (NASA) odstartovala přesně v ohlášených 3:31 místního času (9:31 SELČ).

zdroj: YouTube

Sonda má vnést nové světlo do poznatků o Slunci, měření elektrických a magnetických polí a má také fotografovat sluneční atmosféru. Nese přístroje, které mají být schopny zaznamenat detaily nezachytitelné z větší vzdálenosti. Je chráněná obalem, který jí umožní obstát i v teplotě kolem 1370 stupňů Celsia.

Sonda nese jméno po americkém astrofyzikovi Eugenu Parkerovi, který v 50. letech správně předpověděl existenci solárního větru. NASA podle médií poprvé pro název sondy použil jméno dosud žijícího vědce. Navzdory časné ranní hodině start na místě sledovalo několik tisíc diváků, mezi nimiž byl také 91letý Parker a jeho rodina. "Jediné, co mohu říci, je 'tak a je to'. Příštích několik let se budeme učit," řekl vědec ke startu.

Vědecká pracovnice Nicola Foxová z Univerzity Johnse Hopkinse při startu sondě popřála: "Leť holčičko, leť!! a dotkni se Slunce".

Ze Země k Slunci je to 150 milionů kilometrů a sonda, která dosáhne rychlosti 690.000 kilometrů za hodinu, se dostane do vzdálenosti činící čtyři procenta této vzdálenosti. Bude tedy sedmkrát blíže než předchozí vesmírná loď Helios 2 vyslaná ke Slunci roku 1976.

Sonda o hmotnosti téměř 700 kilogramů využije i gravitaci planety Venuše. Je opatřena ochrannou vrstvou schopnou absorbovat žár. Sonda má uskutečnit 24 obletů a konec její mise je naplánován na rok 2025. Největšího přiblížení dosáhne v závěru roku 2024, kdy se dostane na vzdálenost 6,2 milionu kilometrů od povrchu Slunce.

Dosud nejblíže se dostala západoněmecká sonda Helios 2, která byla 41,9 milionu kilometrů daleko. Slunci nejbližší planeta Merkur obíhá kolem naší hvězdy ve vzdálenosti bezmála 58 milionů kilometrů.