Statisíce lidí v ohrožení? Nebezpečný vulkán téměř jistě vybuchne a bude to katastrofa, varují experti

Mount Taranaki, známá též jako Mount Egmont, je spící stratovulkán v regionu Taranaki na západním pobřeží Nového Zélandu, na Severním ostrově. Hora je 2 518 metrů vysoká a je proslulá jedním z nejsouměrnějších sopečných kuželů na světě.

„Vybuchnutí hory Taranaki by mohlo způsobit vulkanické nebezpečí, jako jsou vodopády tefry (pyroklastických sedimentů všech typů a velikostí, proudy lávy, laharu (velmi rychle tekoucích směsí sopečného popela, úlomků ztuhlé lávy a velkého množství vody), záplavy, laviny a vypouštění vulkanických plynů,“ píše se v nedávné studii.

Mount Taranaki (Nový Zéland) | foto: Pixabay

Mount Taranaki je geologicky mladá hora. Svou sopečnou aktivitu zahájila přibližně před 135 000 lety. Poslední vulkanická činnost byla mírná erupce popele kolem roku 1755. Poslední významnější erupce nastala kolem roku 1655. Novodobý výzkum ukázal, že v posledních 9 000 letech nastaly menší erupce v průměru každých 90 let a ty významnější každých 500 let.

„Vybuchnutí Mount Taranaki není záležitostí “jestli ", je to otázka „kdy“,“ varují experti. To by znamenalo nebezpečí například pro turisty. Hora je totiž nejnavštěvovanějším vrcholem v zemi. Ročně na ni vystoupí, většinou po upravených cestách, téměř 450 000 lidí.

Zpráva civilní obrany také uvádí, že okolní města a infrastruktura pravděpodobně budou „těžce postiženy" a bude třeba je evakuovat. Ředitel úřadu pro civilní obranu Craig Campbell-Smart řekl, že když vulkán vybuchne, erupce bude „katastrofální". Dodal také, že události v Guatemale a na Havaji ukázaly, jak důležité je připravit se na tyto typy událostí.

„V nejhorším případě bychom se mohli potykat tím, co se nazývá pyroklastický proud, a je to něco, co musíme připravit, předpovědět a reagovat,“ varoval Campbell-Smart Radu Nového Zélandu.

Pyroklastický proud je pohyblivá, fluidizovaná směs žhavých sopečných plynů, úlomků magmatu a sopečného popela, s teplotou od 100 do 1100 °C. Pohybuje se (podobně jako lavina) po sopečném svahu dolů velkými rychlostmi (150-700 km/h). Díky těmto vlastnostem je jednou z nejvíce devastujících forem sopečné činnosti.