Temné proroctví: Na obloze se brzy objeví krvavý měsíc. Co přinese světu?

Kvalita nových bytů? Je to hrůza, říkají odborníci

Kdo se dostal do Evropy? Německem otřásá uprchlický skandál

Země vstoupí do chladícího cyklu? Teploty budou klesat, projeví se devastující účinky, varují vědci!

Co způsobí v letadle zapnutý mobil?

Otřesný zločin: Žadatel o azyl se vloupal do domova důchodců a zneužil devadesátiletou ženu

Zatmění měsíce a krvavý měsíc bude možné pozorovat 27. července. Měsíc během zatmění zčervená kvůli rozptýlenému slunečnímu světlu v atmosféře. Někteří lidé ale věří, že tato událost bude mnohem významnější.

V minulosti kolem krvavého měsíce kolovala spousta pověr a mýtů. Výskyt krvavého měsíce je také spojován s významnými historickými událostmi, zejména pro židovský národ.

Náboženští konspirační teoretici poukazují, že rudý měsíc souvisí s tím, co popisuje Bible během soudného dne. Tyto teorie se vynořují pravidelně už dlouhá léta. Opírají se o jednu ze starozákonních prorockých knih – Knihu Jóela. Fakt, že se „měsíc změní na krev“ považují někteří věřící za znamení apokalypsy.

Například populární konspirační teoretik a pastor Paul Begley tvrdí, že lidstvo čekají poslední dny. „Je to počátek našeho konce,“ varuje. Proroctví o krvavém měsíci je možné najít i v práci křesťanských kazatelů Marka Blitze nebo Johna Hageea, podle kterých s sebou přinese zkázu tetráda čtyř zatmění Měsíce. To podle dávné předpovědi znamená příchod konce světa. „Slunce se ponoří do tmy a měsíc bude krvavý, než přijde velký a strašlivý den," varuje Bible (Jóel, 2:31).

Jiní konspirátoři věří, že krvavý měsíc byl předpovězen Knihou zjevení, která hovoří o velkých zemětřeseních a o tom, že se „Slunce obrátí v temnotu a Měsíc se změní v krev".

Upřimně řečeno - není důvod k obavám, protože Měsíc v červenci samozřejmě ve skutečnosti nezrudne. Měsíc při zatmění měnit pouze změní odstín, ale ve vesmíru zůstane šedý, píše server Express.

Ačkoli výraz krvavý nemá vědeckou definici, vědci jej vysvětlují tak, že během měsíčního zatmění dochází k tomu, že slabé červené sluneční paprsky vykukují po stranách měsíce. Tím mu dodávají červenou barvu mědi. Změna barvy souvisí s jevem označovaným jako Rayleighův rozptyl.