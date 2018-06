Láska jako chemický proces. Co se děje, když se zamilujeme?

Jak probíhá láska a zamilovanost už nějakou dobu víme. Jde o nesmírně složitý proces, při němž je v pohotovosti doslova celý mozek. 12 jeho částí nese zodpovědnost za zamilování se do někoho a ve chvíli, kdy potkáme tu pravou osobu, všechna mozková centra se mohou zbláznit.

Výsledkem kooperace těchto částí je uvolňování dopaminu, oxytocinu, adrenalinu a dalších látek do našeho těla. To způsobuje zamilovanost, vzrušení, touhu po blízkosti daného člověka a nutkání dotýkat se ho. Pořád to ale nevysvětluje, co způsobí, že se všechny části mozku takto sepnou. A to se nyní vědcům povedlo rozluštit.

Za zamilovaností nestojí jen feromony, tedy látky, které člověk produkuje a které působí na čichové orgány jiných lidí, ale i samotný vzhled. A ten je podle vědců v našich genech zakořeněn už od narození. Právě lidé, kteří jsou podobní našim rodičům, jsou podle studií těmi, do kterých se zamilujeme takřka na první pohled.

Vědci z University of Glasgow a University of Bath zjistili, že heterosexuální muži a homosexuální ženy dávají přednost ženám, které mají stejné oči, jako jejich matka. Naopak heterosexuální ženy a homosexuální muži upřednostňují oči, které mě jejich otec.

Ukázal to výzkum tří stovek mužů a žen, kterým se nejvíce líbili protějšky se stejnýma očima, jako měli jejich rodiče. Podle odborníků tak podvědomě upřednostňujeme takové lidi, kteří nám naše rodiče připomínají, a svého životního partnera si hledáme tak, aby měl podobné kvality, jako oni.