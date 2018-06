Pod našima nohama leží obří jezero plné magmatu? Vědci objevili nový supervulkán, sami jsou z toho v šoku

Ukázalo se, že severovýchodní USA je více geologicky aktivní než se až doteď předpokládalo. „Na první pohled nová Anglie nevypadá jako ohnisko geologické činnosti. Oblast nemá žádné vulkány. K zemětřesením tu téměř nedochází. A tamní hory jsou pouhými kopci ve srovnání s pohořími na západě USA,“ vysvětluje server National Geographic.

„Ale nepodceňujte to, co se děje pod povrchem: Ukázalo se, že tato idylická oblast severovýchodních amerických států sedí na vrcholu hromady rozžhavené horniny,“ zdůrazňuje server.

Tým výzkumníků z univerzit Rutgers a Yale učinil tento překvapivý objev díky novým seizmickým senzorům, které ukazují, co leží v jinak skryté skále hluboko pod zemí. „Před deseti lety to nebylo možné," říká spolutvůrce studie Vadim Levin. „Teď najednou máme mnohem lepší přehled, co se děje uvnitř Země.“

„Naše studie zpochybňuje zavedenou teorii o tom, jak se chovají kontinenty, na kterých žijeme," říká profesor Levin. „Zpochybňuje také učebnice a koncepty, které jsou používány v hodinách geologie,“ upozorňuje.

Zmíněná oblast je přitom ale geologicky stabilní a neexistují tu žádné aktivní sopky. To znamená, že k masivnímu nárůstu magmatu muselo dojít v poměrně nedávné době. Ale v časovém rámci geologických procesů Země to stále znamená desítky miliónů let.

Prozatím se magma nedostalo dostatečně blízko k povrchu, aby změnilo geografii nové Anglie nebo vytvořilo sopku. „Bude pravděpodobně trvat miliony let, než se něco stane," vysvětluje profesor Levin. Je prý také možné, že se nic nestane. „Vraťte se za 50 milionů let a uvidíme, co bude,“ říká Levin s tím, že dalším krokem je pokusit se pochopit, co a jak přesně se v oblasti děje.

„Nejde o stejný supervulkán jako v Yellowstone, je to spíše vzdálený příbuzný," vysvětluje profesor Levin.

Hlavní myšlenkou, kterou tato studie přinesla, je fakt, že struktura Země je ještě složitější a dynamičtější než jsme si doteď uvědomovali, říká Meghan S. Millerová, seismoložka a profesorka na australské Národní univerzitě, který se na studii nepodílela.

Nová Anglie byla tradičně považována za místo jen velmi malých geologických změn, ale data EarthScope naznačují, že realita je poněkud jiná. „Lidé myslí na hory, jezera a geologii jako na něco, co je věčné – obecně se domnívají, že Země je trvalá věc," říká Levin. „No, ale tak to není."