K Zemi se řítí obří asteroid, je desetkrát větší než Česko a padesátkrát větší než ten, který vyhubil dinosaury

Asteroid s označením Vesta má na šířku zhruba 525 kilometrů. Pro porovnání, asteroid, který vyhubil před 65 miliony let dinosaury, byl široký jen něco kolem 15 kilometrů, tedy padesátkrát méně. Úctyhodnější je ale jeho rozloha.

Podle vědců z NASA totiž tvoří zhruba 800 tisíc kilometrů čtverečních. Pro srovnání, velikost České republiky je něco málo pod 80 tisíc kilometrů čtverečních. Asteroid je čtyřikrát větší než celá Británie a kdyby se srazil se Zemí, vyhubil by vše živé na planetě.

To je ale podle vědců nepravděpodobné. Nyní se Vesta nachází ve vzdálenosti 170 milionů kilometrů od naší planety a letí rychlostí 19,3 kilometrů za vteřinu. Odborníci ale vypočítali, že jeho orbita není v kolizním kurzu a Zemi proto mine v bezpečné vzdálenosti.

Přesto jej budou lidé moci pozorovat, a to dokonce pouhým okem. Viditelný by měl být až do 17. července a je více reflexní, než náš Měsíc. Díky tomu by měl být ve večerních a nočních hodinách poměrně dobře pozorovatelný.

Asteroid Vesta, celým označením 4 Vesta, je druhý nejhmotnější objekt v pásu asteroidů mezi Marsem a Jupiterem. Vědci na něj v roce 2011 vyslali vesmírnou sondu Dawn a předpokládají, že na jeho povrchu kdysi byla tekoucí láva.

Na jižním pólu asteroidu se nachází obrovský kráter, který sahá hluboko do jeho vnitřku. Díky tomu na okraji vznikla hora asi 20 kilometrů vysoká, druhá nejvyšší ve známé části sluneční soustavy.