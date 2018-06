Mučící nástroj? Elektrošoky jsou mnohem víc než jen to

Kdo se dostal do Evropy? Německem otřásá uprchlický skandál

Počátky léčby pomocí ECT se datují do 30. a 40. let minulého století, kdy si lékaři pracující v psychiatrických zařízeních začali všímat pozitivního účinku křečových záchvatů (způsobených užíváním silných léků) u pacientů se schizofrenií. Zdálo se, že jejich symptomy s křečemi odezněly, a ačkoliv se s časem znovu vrátily, toto poznání otevřelo lékařům nové možnosti v oblasti léčby duševních chorob.

S počátkem ECT přímo souvisí jméno neurologa Ladislase von Meduny, který se po objevení účinku křečových záchvatů začal soustředit na to, jakým způsobem by se daly tyto záchvaty úmyslně vyvolat. V 30. letech začal používat tzv. kardiazol, jež vyvolal křeče nejdéle po pár minutách od jeho vpíchnutí do svalu.

S novým a efektivnějším nápadem pak přišel Ugo Cerletti, tehdejší předseda katedry duševních a neurologických onemocnění na univerzitě La Sapienza v Římě, jež se u zvířat pokoušel právě pomocí elektřiny vyvolávat epileptické záchvaty. Tento způsob se ukázal být vhodnější, jelikož byl rychlejší, levnější a lépe kontrolovatelný.

Rozhodujícími veličinami byl počet voltů a zlomky sekundy. Na základě těchto dvou parametrů Cerlettiův student Lucio Bini navrhl a sestavil přístroj známý jako „Cerletti-Bini electroshock machine", jak uvedl server bbc.com. Celý proces pak vypadal následovně: pacientovi byly nad spánky umístěny elektrody obalené v látce, která byla namočena do solného roztoku, a skrze ně přístroj vyslal proud elektrického proudu.

Elektrošok byl jakýmsi záchvěvem smrti, který tělem prošel, a ve chvíli, kdy se všechny svaly v těle pacienta začaly stahovat najednou, pohled na něj nebyl zcela příjemný. Terapie s sebou nesla spoustu negativních stránek, ale i navzdory tomu byla velmi účinnou při léčbě těch nejzávažnějších duševních onemocnění.

Během 2. světové války byla ECT zneužívána právě jako smrtící nástroj, což na tento způsob léčby nevrhalo příliš dobrý stín. Podobně tomu bylo i v jiných případech, kdy byla ECT použita ve snaze vyléčit „nemoci", které se tímto způsobem vyléčit jednoduše nedaly (např. homosexualitu). V neposlední řadě se ECT používala i jako nástroj, který měl daného člověka přimět v podstatě k poslušnosti. Připomeňme si v tomto ohledu například vysoce ceněný Přelet nad kukaččím hnízdem (1975) s Jackem Nicholsonem v hlavní roli. Ve filmu sice jeho postava (Randle McMurphy) podstoupila ECT bez jakýchkoli anestetik, ta se ale ve skutečnosti již od 40. let při tomto typu zákroku podávala pravidelně v kombinaci se svalovými relaxanty.

Dnes je už ECT o velký krok dál a pacient během zákroku neškube celým tělem, nýbrž maximálně trochu pohne nohou. Konvulze probíhá jen v jeho mozku. I riziko úmrtí se podstatně snížilo. Podle serveru bbc.com je ECT dnes zhruba 10krát bezpečnější než porod.

I přesto je ale léčba elektrošoky stále vnímána jako krutá, děsivá, nebo dokonce barbarská. Samozřejmě i ECT má své nedostatky, nikdy totiž nelze pacienta zcela vyléčit a léčba se musí provádět opakovaně, aby se zabránilo návratu původních symptomů. Zároveň existuje i riziko ztráty paměti (může být jen dočasné), bolestí hlavy či čelistí.

Při nahlížení na ECT však není důležité zodpovědět si otázku, zda je dobrá či špatná, ale zda může pomoci lidem, kteří ji opravdu potřebují. A v současné době je ECT v některých případech to nejefektivnější, co medicína nabízí.

Její výsledky přece jen mluví za vše. V roce 2004 studie z Konsorcia pro výzkum v oblasti ECT (CORE) uvedla, že 238 z 253 (94%) pacientů se závažnou psychotickou depresí reagovalo na léčbu ECT výrazným snížením jejich depresivních příznaků. U 189 (75%) pacientů bylo opakovanou léčbou dosaženo úplného odeznění příznaků, 10 lidí (4%) léčby zanechalo z důvodů problému s pamětí či zmatenosti.