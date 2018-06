Máte velký zadek? Netrapte se, podle lékařů to má spoustu výhod

Kdo se dostal do Evropy? Německem otřásá uprchlický skandál

Studie publikovaná výzkumnými pracovníky z Oxfordské univerzity a nemocnice Churchill ve Spojeném království naznačuje, že lidé, kteří mají tělesný tuk na stehnech a na hýždích, jsou více chráněni proti cukrovce, srdečním onemocněním a dalším stavům běžně spojovaným s obezitou.

„Ochranné vlastnosti dolního tělesného tuku byly potvrzeny v mnoha studiích prováděných u subjektů se širokým rozsahem věku a BMI,“ píší výzkumníci v magazínu Journal of Obesity. „Pokud máte nějaký tuk, rozhodně je lepší, pokud ho máte v dolní části těla," řekl doktor Michael Jensen, ředitel endokrinního výzkumu na klinice Mayo.

Lidé, kteří mají tělesný tvar hrušky, jsou ve všech směrech zdravější oproti lidem s jinak rozvrstveným tukem v těle. Vědci se již řadu let zabývají myšlenkou, že ne všechny tuky jsou stejné. Lidé, kteří nosí svou tukovou vrstvu na břiše - jinými slovy lidé ve tvaru "jablka" - mají kvůli obezitě větší problémy než ti, kteří mají tuk na bocích a zadku.

„Existuje mnoho důkazů, že všechny tukové skládky v těle nejsou stejné," vysvětluje doktor Robert Kushner, lékař specializující se na obezitu v Northwestern Memorial Hospital v Chicagu. Vysvětlil, že tuk, který je uložen v břiše, je škodlivý, protože je „metabolicky aktivnější" a posílá tuk do celého těla, zatímco tuk v dolních oblastech těla má tendenci být stabilnější a uvolňuje méně cytokinů, které se podílejí na inzulínové rezistenci, která může vést k cukrovce. „Existuje celá řada hormonálních markerů, které se podle všeho přednostně uvolňují z břicha," řekl Kushner.

Není však jasné, zda jsou pro vás tuky ve stehnech a na hýždích lepší, než když nemáte tuky žádné a jste hubení, říkají odborníci. Jisté ale je, že to, jak máte rozvrstvený tuk v těle, neovlivníte. „Nemůžete řídit nebo nasměrovat tuk z jedné části těla do druhé," řekl Kushner s tím, že je to determinováno genetikou.