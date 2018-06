Laser, který schová Zemi? Podle vědců dělá lidstvo obrovskou chybu

Jsme ve vesmíru sami? Odpověď na tuto otázku lidstvo hledá zatím marně. Zatímco mnozí pohlížejí na oblohu a doufají, že mimozemskou civilizaci buď objevíme my, nebo objeví ona nás, dvojice vědců z Kolumbijské univerzity řeší přesně opačný problém – jak se před mimozemským civilizacemi skrýt. Informoval o tom server Huffington Post.

Profesor David M. Kipping a Alan Teachey v nové studii tvrdí, že by za použití laserové technologie mělo být možné ukrýt naši planetu před možnou pozorností zvnějšku.

Laserové paprsky by se namířily proti hvězdným systémům, kde by mohl být mimozemský život, aby tak kompenzovaly potemnění záře našeho Slunce ve chvíli, kdy přes něj Země pro pozorovatele přechází.

Vědci tak reagují na obavy, že by se pokročilá mimozemská civilizace mohla pokusit lidstvo po jeho objevení vyhladit. Podobné tvrzení pronesl i slavný vědec Stephen Hawking.

Ačkoliv autoři studie tvrdí, že by šlo o energeticky nenáročný projekt, který by bylo možné uskutečnit již letos, jiní jsou skeptičtí a pochybují, že by mělo aplikování této technologie valné výsledky.

Mezi námitky například patří, že by bylo laserové paprsky třeba namířit do tisíců soustav, nebo že by systém fungoval pouze tehdy, pokud by mimozemšťané používali přesně stejný systém k detekci jiných planet jako my.