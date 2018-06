Stinná stránka kanibalismu: Co se děje s lidmi, kteří jedí lidské maso?

— Autor: -lka / EuroZprávy.cz

Londýn - Jak víme ze zombie filmů, nemrtví nejvíce touží po lidských mozcích. Napadlo vás někdy, co by se stalo, kdyby takový lidský mozek snědl obyčejný člověk? Odpovědí na otázku, co se stane, pokud budete jíst lidské mozky nebo jiné části lidského těla, se zabývá server Medical Daily.