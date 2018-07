Godzilla není jen filmová příšera. Jak vypadala ta skutečná?

Přelomový objev? Lékaři asi zjistili, co vyvolává Alzheimerovu chorobu. Má to v těle skoro každý z nás

Na motivy původního snímku o Godzille vznikla celá řada filmů a nespočet komiksů. Můžeme tak vidět, jak obří dinosaurus zmutovaný následky tichomořských testů vodíkových bomb v 50. letech terorizuje Tokio, bojuje s dinosaury, Supermanem, roboty a celou řadou dalších podivných lidí nebo tvorů.

Co si budeme nalhávat, lidé, kteří mají toto monstrum rádi, nehltají filmy nebo komiksy díky příběhu, který je mnohdy slabý a nezáživný. Fascinuje je monstrum jako takové. A právě pro ně mají vědci dobrou zprávu, Godzilla skutečně žila. I když vypadala trochu jinak.

Ve skutečnosti nechodila po zadních, ale po všech čtyřech. Alespoň to ukazují kosterní pozůstatky, které od roku 1996 sbírají vědci v Argentině. Dlouhé roky pak paleontologové z Ohijské univerzity skládali kostru, než tvora, kterému dali jméno Dakosaurus andiniensis, poskládali celého.

Odborníci mu ale neřeknou jinak než Godzilla, už jen proto, že ji nápadně připomíná. Ve skutečnosti ale jde o obrovského dinosaura, který žil před 65 až 250 miliony let. Měřil více než čtyři metry a jen půl metru tvořily silné čelisti a mnohacentimetrovými zuby. Podle odborníků šlo o postrach moří, který byl stejně hrozivý, jako nejsilnější dinosaurus, který chodil po zemi - Spinosaurus (ostatně ten svým vzhledem Godzillu také nenápadně připomíná, pozn. red.).

Pro vědce je tento tvor nesmírně zajímavý. Měl kratší tlamu, než je tomu u krokodýlů v této oblasti obvyklé, nezvykle silný skus a ploutve, které připomínaly pádla. Nešlo ale o rybu, protože k životu potřebovala kyslík, proto se tvor pravidelně vynořoval na hladinu. Na souš ale zřejmě nikdy nevylezl.

Co zahubilo tohoto tvora není jasné. Podle odborníků zřejmě změna charakteru oceánu, k níž došlo před desítkami milionů let. Jisté je, že to nebyl nedostatek potravy, tvor sežral vše, co mu přišlo do cesty. Zřejmě neměl přirozeného nepřítele.