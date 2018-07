Jak bojovat proti rakovině? Tento plán může vyléčit lidstvo, začít může doma každý

Přelomový objev? Lékaři asi zjistili, co vyvolává Alzheimerovu chorobu. Má to v těle skoro každý z nás

Čím více člověk stárne, tím více se pro něj nemoci jako rakovina, infarkt nebo mrtvice stávají hrozbou. Nové studie ale ukazují, že jim jde poměrně účinně zabránit, i když jinak, než si vědci dosud mysleli.

Donedávna se tvrdilo, že účinná prevence proti zmíněným chorobám spočívá v množství ovoce, které by člověk měl za den sníst. Původních pět kusů ale nyní nahradilo deset. Vyplývá to ze studie, kterou provedli vědci z Královské univerzity v Londýně.

Podle vědců mají lidé, kteří denně sní alespoň deset kusů ovoce, případně zeleniny, mnohem menší riziko vzniku závažných chorob, jako je již zmíněná rakovina, mrtvice či infarkt. Konkrétně by měl denní příděl 800 gramů ovoce a zeleniny snížit hrozbu mrtvice o třetinu a nebezpečí infarktu o 24 procent.

Britský deník The Telegraph uvádí, že pokud by se tímto doporučením řídil každý, ročně by se zachránilo nejméně osm milionů lidských životů. Počet úmrtí na jednu z výše zmíněných chorob by se totiž rapidně snížil.

Lékaři mají dobrou zprávu i pro ty, kteří si denní dávku takového množství ovoce a zeleniny nedokáží představit. Podle nich i pouhá čtvrtina tohoto přídělu dokáže divy. 200 gramů ovoce a zeleniny o 16 procent sníží riziko infarktu, o 18 procent mrtvice a o 13 procent kardiovaskulárních chorob.

Mezi nejideálnější druhy ovoce a zeleniny se podle vědců řadí špenát, zelené fazolové lusky, paprika, mrkev, zelí, květák, ředkev a brokolice. Ty nejlépe napomáhají snížení rizika vzniku rakoviny.

Proti onemocněním srdce, mrtvici a kardiovaskulárním chorobám naopak pomáhají jablka, hrušky, citrusové plody, listová zelenina, špenát, hlávkový salát, čekanka, brokolice a zelí.

Ovoce a zelenina podle odborníků snižují hladinu cholesterolu v krvi, krevní tlak, a zlepšují zdraví cév a imunitního systému. Obsahují také velké množství antioxidantů, které snižují možnost poškození DNA a vedou ke snížení rizika rakoviny.