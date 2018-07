Zíráte do mobilu, než usnete? Podle vědců ani nemáte ponětí, jak moc si škodíte

— Autor: -lka / EuroZprávy.cz

Oslo - Mladí lidé by neměli nejméně hodinu před spaním koukat do svých mobilů, počítačů ani na televizi. Zírání do svítících obrazovek jim totiž může narušit spánkový vzorec, ukázal norský výzkum, o kterém informoval britský list The Independent.