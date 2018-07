Světu dochází pivo? Některé obchody už zavedly příděly, situace je zlá. A bude hůř

Co vlastně pijeme? Vědci zjistili, co obsahuje balená voda

Jako by to vše už nebylo dost špatné, pijáci piva ve Spojeném království teď byli varováni, že evropský nedostatek oxidu uhličitého (CO2) by mohl ohrozit dodávky oblíbených nápojů. Odborníci současnou situaci nazývají „nejhorší situací, která zasáhla evropské podnikání v oblasti dodávek oxidu uhličitého (CO2) za celá desetiletí."

CO2 je nezbytný pro šumění v šumivých nápojích nebo sodě. Mimo jiné se jím sytí pivo a cider. To ale znamená, že látka musí být čištěna a regulována podle místních norem, aby neobsahovala žádné škodlivé kontaminanty. A tak výrobci potravin a nápojů dodávají CO2 nejen z atmosféry, ale z průmyslových výrobních závodů, kde se vyrábějí jako vedlejší produkt. Poté se rozpouští v kapalině. Většina CO2 vzniká jako vedlejší produkt při výrobě čpavku.

Nejméně pět největších výrobců plynu na severu Evropy má na léto naplánovanou odstávku, aby vyřešily některé problémy s údržbou. To vše je součástí "obvyklého" procesu. Problém je ale teď horší kvůli dočasnému uzavření několika dalších bioethanolových a chemických závodů, které obvykle nabízejí alternativní dodávku plynu - opět kvůli opravám. Tento nedostatek do jisté míry ovlivňuje celou Evropu, očekává se však, že nejvíce zasaženo bude Spojené království kvůli geografické poloze ve vztahu k zařízením produkujícím CO2.

Země už to začala pociťovat. Velkoobchody ve vlastnictví společnosti Tesco již stanovily příděl piva a jablečného cideru na osobu a nákup. A jak dlouho to bude trvat? Podle britské asociace pro zpracování masa (BMPA), to bude trvat pravděpodobně přibližně čtyři týdny. CO2 se totiž také používá při balení masa, aby se zachovala jeho barva a svěžest.

Dobrou zprávou je, že by se věci brzy měly vrátit do normálu. Špatná zpráva je, že krize přišla právě v době mistrovství světa ve fotbale, kdy je spotřeba piva hodně vysoká.