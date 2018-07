Jídlo, které zabíjí? Tyhle potraviny podle nejnovějšího zjištění způsobují rakovinu

Co vlastně pijeme? Vědci zjistili, co obsahuje balená voda

Život v blízkosti uprchlického tábora v Řecku? Místní jsou připraveni vzít zákon do vlastních rukou!

Přelomový objev? Lékaři asi zjistili, co vyvolává Alzheimerovu chorobu. Má to v těle skoro každý z nás

V roce 2012 vyšla v prestižním vědeckém periodiku American Journal of Clinical Nutrition studie, v rámci níž odborníci náhodně vybrali z kuchařek několik receptů a potřebné ingredience. Každou z celkem 50 položek potom zkoumali ve spojitosti s rizikem onemocnění rakovinou.

Výzkum se zabýval tzv. rizikovými potravinami jakými jsou například káva, mouka nebo citron, ale také například humřím masem, muškátovým květem, hořčicí a skořicí. Vědci pak analyzovali dosavadní odborné práce o těchto surovinách. Zjistili, že většina zpráv spojující konzumaci některých jídel s rozvojem rakoviny nemá z lékařského hlediska žádnou relevanci a následné studie je ani nepotvrdily.

Od té doby ale vědci realizovali řadu dalších výzkumů a zjistili, že není vše takové, jak se zdá. Podle nich totiž skutečně existují potraviny, které jsou zdrojem karcinogenních látek způsobujících rakovinu.

Vědci proto sestavili seznam, na kterém figuruje konzumace masných výrobků. Například konzumace zhruba dvou plátků slaniny denně může zvýšit riziko vzniku rakoviny tlustého střeva až o 18 %.

Konzumace masných výrobků ale podle Světové zdravotnické organizace (WHO) zvyšuje i šance na vznik rakoviny žaludku, protože obsahují dusičnany, které jsou karcinogenní.

Nejde ale jen o masné výrobky. Z obliga není ani zelenina nebo ovoce. Pesticidy, které při jejich pěstování spolehlivě likvidují choroby a škůdce, totiž likvidují i nás. EU proto vyzývá k jejich přísnějšímu testování, které musí proběhnout ještě dříve, než se začnou používat, tvrdí odborný magazín Which?

Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny navíc tvrdí, že pracovníci v zemědělství, kteří přicházejí s pesticidy přímo do styku, jsou vystaveni vyššímu riziku vzniku rakoviny, než zbytek populace.

Nebezpečné jsou také potraviny, které jsou silně připálené nebo plné tuku. Pokud tedy máte rádi například grilování, dejte si pozor, abyste to zbytečně nepřeháněli. Nestojí to za to.

Kromě výše uvedených potravin je celá řada dalších faktorů, které jsou rizikové pro vznik rakoviny. Zahrnují kouření, nadváhu, neaktivní životosprávu, špatnou stravu a pití alkoholu. Kouření a alkohol jsou karcinogeny první třídy, což znamená, že rakovinu způsobují prokazatelně.

Oproti tomu například u takových potravin, jako je cukr, nebylo neprokázáno, že zvyšují riziko rakoviny. Přestože ale neexistuje žádná přímá vazba mezi cukrem a zvýšeným rizikem rakoviny, konzumace potravin a nápojů s vysokým obsahem cukru může vést k nárůstu hmotnosti a nadváze. Ta sama o sobě riziko rakoviny zvyšuje.