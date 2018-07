Tajemství vesmíru? Mléčná dráha je plná toxické mastnoty a tuku

Přelomový objev? Lékaři asi zjistili, co vyvolává Alzheimerovu chorobu. Má to v těle skoro každý z nás

Mezi prachem, sazemi a elektromagnetickým zářením je v Mléčné dráze i toxická mastnota. Jde vlastně o olejovou formu uhlíku vázaného na vodík nazývaného alifatický uhlík. Jde o jeden z několika druhů uhlíku uniklého do prázdného vesmíru zářením hvězd a může být jednou z klíčových složek tvorby nových hvězd a planet.

Kolik přesně mastnoty se ve vesmíru nachází? Vědci to nevěděli úplně jistě, ale nová studie zveřejněná v časopise Monthly Notices of the Royal Astronomical Society nastiňuje možnou odpověď. Jde o dost mastnoty na to, aby zašpinila čelní sklo na vesmírné lodi.

Podle týmu astronomů z University of New South Wales (UNSW) v Austrálii a univerzity Ege v Turecku může ve vesmíru být pětkrát více vesmírného tuku, který proniká přes Mléčnou dráhu, než uváděly předchozí odhady. Výzkumníci zjistili, že v naší galaxii může být kolem 11 miliard bilionů miliard tun molekul uhlíku.

"Je špinavá, pravděpodobně toxická a vzniká pouze v prostředí mezihvězdného prostoru - a v naší laboratoři," vysvětlil vědec Tim Schmidt.

Výzkumníci zjistili, že na každý 1 milion atomů vodíku připadá přibližně 100 atomů vesmírné mastnoty, což představuje množství mezi čtvrtinou a polovinou mezihvězdného uhlíku v galaxii. Tato informace by mohla vědcům pomoci lépe pochopit celou naši galaxii.

Uhlík je jedním ze základní stavebních kamenů života, takže znalost toho, kolik uhlíku je k dispozici v různých formách v mezihvězdném prostředí, by mohla poskytnout vědcům pomoci ve zkoumání toho, zda se mohly vytvořit, nebo se již vytvořily, jiné životně důležité sluneční soustavy v Mléčné cestě.