Svět se řítí do doby ledové? Země začne v roce 2021 výrazně ochlazovat

Podle vědců nastane fenomén známý jako Maunderovo minimum. Jde o označení období sluneční aktivity v letech 1638 - 1715. V této době se na Slunci neobjevovaly téměř žádné sluneční skvrny. To mělo vliv na podnebí na Zemi, které bylo výrazně chladnější. Období Maunderova minima je jedním ze tří nejchladnějších období malé doby ledové (14. - 19. století). Druhým nejchladnějším obdobím je Spörerovo minimum (1400 - 1510) a třetím Daltonovo minimum (1790 - 1830).

Jak již bylo řečeno, teploty by podle vědců měly začít klesat v roce 2021. O devět let později prý dokonce bude možné zimní bruslení na řece Temži, která protéká Londýnem, uvádí server Sky News. Tým vedený matematičkou Valentinou Žarkovovou z Northumbria University předpověděl pohyby dvou magnetických vln vyvolaných Sluncem. Předpovídá rychle klesající magnetické vlny ve třech slunečních cyklech, které začnou v roce 2021 a potrvají 33 let.

Velmi nízká magnetická aktivita na Slunci odpovídá historicky zdokumentovaným chladným obdobím na Zemi. Profesorka Žarkovová tvrdí, že model měl 97% přesnost při určování minulých malých dob ledových. Upozorňuje však na to, že její matematický výzkum nelze použít jako důkaz, že i tentokrát dojde k malé době ledové, nebo že se tak stane kvůli globálnímu oteplování.

Předpovědi z modelu naznačují, že sluneční aktivita po roce 2021 klesne o 60 procent. „Doufám, že tento jev bude chápán jako globální varování a že lidem a Zemi bude poskytnuto 30 let k tomu, abychom vyřešili naše znečištění," uvedla.

Profesorka Žarkovová však varuje, že tento klesající vliv globálního oteplování se vztahuje jen na dobu mezi dvěma magnetickými vlnami Slunce a znovu se naplno objeví v 50. letech 20. století. „Musíme se s tím do té doby vypořádat a připravit všechno na Zemi na další velkou sluneční aktivitu," dodala.