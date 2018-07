Lidský druh v ohrožení? Legrace končí, mizí chromozom Y

Přelomový objev? Lékaři asi zjistili, co vyvolává Alzheimerovu chorobu. Má to v těle skoro každý z nás

Stanfordova univerzita zjistila, co je důvodem tohoto „pánského” problému. Není to způsobený klimatickými katastrofami ani epidemiemi. Podle amerických vědců můžeme za to jenom my - lidé.

Naši předkové neustále mezi sebou bojovali. Navíc v kmenovém systému byl život zorganizovaný tak, že jen někteří muži měli nárok na potomstvo, a právě proto většina z nich nikdy neměla šanci předat své geny dalším generacím.

Vědci už dříve byli znepokojení degradací chromozomu Y a varovali veřejné mínění před nadcházející „sexmisi”. Stane se to kvůli tomu, že chromozom Y, na rozdíl od ostatních chromozomů, nemá pár a sám nedokáže přežít. Kdežto poškozený chromozom X má potenciálního zástupce - párový.

Dalším problémem je zmenšující se různorodost mužských chromozomů Y, protože čím méně se geny mezi sebou liší, tím menší šance druhu na přežití. Stoupá výskyt neprospěšných genetických vlastností, které mohou způsobovat smrtelná onemocnění.

Genetici nejsou moc pozitivní. Podle nich nás čeká stejná záhuba, jako potkala dinosaury nebo ptáky dodo. Můžeme jen doufat, že příroda se s tím vypořádá nějak po svém a lidský druh bude žít další statisíce let.