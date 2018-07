Užíváte vitamínové doplňky? Vědci provedli testy, sami byli hodně překvapení

Přelomový objev? Lékaři asi zjistili, co vyvolává Alzheimerovu chorobu. Má to v těle skoro každý z nás

Podle dlouhodobého výzkumu, který byl prováděn mezi léty 2012 až 2017, jehož výsledky byly zveřejněny v Journal of the American College of Cardiology, většina oblíbených vitamínových doplňků jako vitamíny C, D, vápník nebo multivitaminové přípravky vůbec nepomáhají proti srdečním potížím, mrtvicím nebo kardiovaskulárním potížím a neprokázal se ani jejich vliv na délku života. Poměrně malý účinek měl pouze vitamín B a kyselina listová na prevenci kardiovaskulárních onemocnění.

To ale samozřejmě neznamená, že by vitamíny byly k ničemu. Autoři studie důrazně upozorňují, že léčba nedostatků na mikronutriční úrovni byla jedním z největších úspěchů medicíny 20. století. Ale je velký rozdíl mezi léčbou nedostatku vitamínů a jejich preventivními účinky, které mají lidem prodloužit délku života.

A přesně tím směrem se posunulo užití vitamínových doplňků v poslední době, aniž by tento závěr byly podpořen rozsáhlejšími vědeckými studiemi. Navíc se nedávno objevily další studie, které dokazují, že nadměrné požívaní některých minerálů a dalších doplňků může způsobit nedostatek jiných minerálů, protože mohou omezovat schopnost lidského těla vstřebávat je přirozenou cestou.

Na druhou stranu to ale rozhodně neznamená, že vitamínové doplňky jsou úplně zbytečné. I když studie vědců pod vedením Jenkinse není jediná, která poukázala na omezené využití vitamínů, její závěry se vztahují pouze na oblast kardiologie, která ale není jedinou a ani hlavní oblastí, ve které mají vitamíny prospívat.

Zejména ale stále existují lidé, kteří mají z různých důvodů nedostatečné vstřebávání vitamínů z potravy a kterým mohou vitamínové doplňky značně pomoci z nejrůznějšími potížemi. Pokud si ale myslíte, že vám několik veselých pilulek zaručí dlouhý a zdravý život, budete asi zklamání Doplňky stravy totiž jen těžko vynahradí pohyb a pestrou a zdravou stravu.

