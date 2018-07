Černá díra není černá. Co by se stalo, kdybyste do ní spadli? Podle vědců něco nepředstavitelného

Měsíc by se mohl dostat do kolize se Zemí? Pro naši planetu by to znamenalo zkázu, varují vědci

Černá díra je ve své podstatě hmotný objekt se silným gravitačním polem. Tak silným, že žádný objekt včetně světla nemůže tuto oblast opustit. Z tohoto důvodu byla pojmenována černá, nejnovější zjištění odborníků podle deníku The Independent ale uvádí, že takovou barvu ve skutečnosti nemá. Jak ale reálně vypadá dosud nikdo neví.

Černá díra byla teoreticky předpovězena v obecné teorii relativity Albertem Einsteinem před více než sto lety. Od té doby její existenci řada odborníků potvrdila, nikdo ji ale dosud neviděl. Nejvíce se zkoumání těchto unikátních těles věnoval britský fyzik Stephen Hawking, který černé díry považoval za portál do jiného vesmíru.

Na konferenci ve Stockholmu před svou smrtí připustil, že dostat se do ní není těžké a stejně tak lehké je skrze ni někam "projít". Údajně mnohem lehčí, než v ní zůstat zaseknutí. Jde však o teorii a nutno podotknout, že člověk ani nic živého by pád do černé díry zřejmě nepřežilo.

Přesto se vědec domníval, že kdyby byla černá díra dostatečně velká a rotovala, dalo by se skrze ni projít do jiného vesmíru. Jedním dechem ale dodával, že by rozhodně nechtěl nic takového zkoušet na vlastní kůži a lidstvo by se o to nemělo snažit.

Nepohltí, propustí?

Přesto dává Hawkingova nová teorie odpovědi na to, co by se stalo s informacemi, které by do černé díry "spadly". Dosud se totiž mělo za to, že například světlo zůstane pohlceno v silné gravitaci, ze které se nikdy nedostane. Nyní se zdá, že je pouze propuštěno na jiné místo, přičemž zůstane zachováno.

To ale dosud vědci neměli možnost ověřit. O černých dírách toho není moc známo a to co víme končí na pomezí horizontu událostí, tedy na pomyslné ploše, z níž není návratu. To, co spadne za hranici horizontu, černá díra pohltí, z našeho pohledu ale daný objekt pouze zamrzne v čase. Co se děje dál je zatím záhadou.

Hawking ale svou teorii rozvedl ještě dál a tvrdil, že do černé díry ve skutečnosti možná nic spadnout nemůže. Vše, co se k ní díky gravitační síle přibližuje, podle něj může zůstat na horizontu událostí a nikdy nevyjít ven z černé díry, protože se v ní vlastně ve skutečnosti nikdy nic neocitlo.

Možnost, že by se do černé díry dostal člověk, je v tuto chvíli prakticky nereálné. Přesto, pokud by se to někdy stalo, podle Hawkinga není důvod k zoufalství. Dotyčný by se jednoduše musel někde objevit. S největší pravděpodobností by ho ale ještě před dosažením horizontu událostí roztrhala obrovská gravitace.