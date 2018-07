Záhadný nález v Egyptě: Kdo leží uvnitř obrovského černého sarkofágu?

Přelomový objev? Lékaři asi zjistili, co vyvolává Alzheimerovu chorobu. Má to v těle skoro každý z nás

Podle serveru jde o slavnostně vypadající rakev, které je 185 centimetrů dlouhá a 165 centimetrů široká. Díky těmto rozměrům jde o největší sarkofág, jaký byl kdy v Alexandrii objeven.

Ve stejné podzemní hrobce pak byla objevena i alabastrová hlava. Odborníci předpokládají, že zachycuje toho, kdo je v sarkofágu pohřben.

zdroj: YouTube

Pro archeology jde doslova o fascinující nález. Ayman Ashmawy z egyptského ministerstva starožitností říká, že vrstva malty mezi víkem a tělem rakve, která je stále ještě neporušená, naznačuje, že hrobka nebyla otevřena od doby, kdy byla před více než 2000 lety zapečetěna.

To je obzvláště vzácné, protože spousta objevených starověkých egyptských hrobek byla poškozena a vyrabována. To bohužel znamená, že archeologové zřídkakdy najdou poslední místo odpočinku, které je stále neporušené.

Místo nálezu jako celek se datuje do období Ptolemaiovského Egypta, tedy do doby mezi 305 a 30 lety před naším letopočtem. Tento konkrétní objev ležel zhruba pět metrů pod zemí. Objeven byl při čištění místa kvůli stavbě nové budovy. Hrobka je nyní chráněná do doby, než odborníci zjistí, co přesně leží uvnitř černého sarkofágu.

Další detaily o nálezu zatím nebyly zveřejněny, takže budeme muset počkat a zjistit, zda bude možné určit totožnost pohřbeného Egypťana. Ale sarkofág této velikosti by mohl podle expertů znamenat, že šlo o někoho s velmi dobrým statusem.