Zelený fašismus? Skleníkový efekt je ve skutečnosti pozitivní jev

S existenci globálního oteplování nesouhlasí řada lidí. Někteří lidé tvrdí, že jde o přirozené výkyvy klimatu a že veškeré teorie o globálním oteplování jsou konspirační tendenční výmysly vědců a ekologů. S tímto tvrzením například souhlasí i druhý prezident České republiky Václav Klaus. V roce 2009 Klaus napsal knihu, kde označil ekologická hnutí a globální oteplování za zelený fašismus – ideologie, která ohrožuje lidskou svobodu, nikoli přírodu.

K názorům Václava Klause by se přidal i aktuální prezident USA Donald Trump, zatímco Obama by bouřlivě protestoval. Tak co konkrétně znamená termín globální oteplování? Samotný skleníkový efekt je přirozený jev, který umožňuje existenci života na planetě. Skleník a zmíněný skleníkový efekt nemají mezi sebou nic společného, tento efekt je založen na zcela jiném principu než princip skleníků.

Skleníkový efekt se odvíjí od složení zemské atmosféry, která obsahuje určité plyny, jejichž působení pohlcuje sluneční záření a zpětně vyzařuje teplo. Tím pádem na planetě převažují příznivé teploty, jinak by teplota zemského povrchu byla vždycky pod nulou. Vždy záleží na koncentraci těchto plynu v atmosféře, pokud je obsah vodní páry, oxidu uhličitého, metanu či ozonu vyšší než norma, tyto plyny budou aktivněji absorbovat sluneční záření, které následně zpětně vyzáří do atmosféry.

Vliv lidské činnosti na negativní změnu klimatu leží především ve zvýšení úrovně oxidu uhličitého v atmosféře. Tento plyn vzniká v důsledku spalování fosilních paliv, masivnímu odlesňování či těžbě některých surovin. Lidská činnost povede k oteplení o 0,5 až 1,5 °C, což pro některé skupiny lidí nezní příliš přesvědčivě.

Za dalších několik desítek let se teplota zvýší o 3 nebo 5 °C. Takové tempo oteplení je o 100krát rychlejší než na konci poslední doby ledové. Globální oteplování je opravdu globální, protože zasáhne do každého kontinentu. Momentálně nejvíc trpí ledovce, jejichž rozsah se stabilně zmenšuje. V některých regionech se teploty naopak dočasně zvyšují, což je pouhý důsledek změny klimatického klimatu.