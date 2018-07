Všichni chodíme po zemi, co je ale pod ní? Vědci to zjistili a obávají se nejhoršího

Přelomový objev? Lékaři asi zjistili, co vyvolává Alzheimerovu chorobu. Má to v těle skoro každý z nás

Voda v tuto chvíli pokrývá asi 70 procent zemského povrchu, podle nového zjištění se ale obrovské množství nachází také uvnitř naší planety. Studie, kterou vědci zveřejnili v listopadu, tvrdí, že oceán leží v hloubce až 1000 kilometrů a obsahuje více vody, než všechny povrchové oceány dohromady.

Podle odhadů vědců voda zabírá zhruba 1,5 procenta hmotnosi země a nachází se hlouběji, než se původně předpokládalo. Navíc nejde o vodu v tekutém skupenství, ale je uložena v minerálech.

Vedoucí výzkumu Mainak Mookherjee svým zjištěním údajně sám nejprve nemohl uvěřit. "Nemysleli jsem si, že by voda mohla být uložena v minerálech tak hluboko. Nyní ale víme, že to tak opravdu je. Musíme teď proto vypočítat, kolik vody se tam přesně ukrývá," uvedl podle serveru Nature World First odborník po zveřejnění svého objevu.

Dohady o tom, jak hluboko je voda umístěna, se různí. Někteří tvrdí, že se nachází zhruba 400-600 kilometrů pod povrchem země, jiní odhadují, že 1000 kilometrů je málo. Například vědci z univerzity v Illinois, kteří vedou stejnou studii, se domnívají, že oceán leží kousek od jádra Země, které se nachází v hloubce větší než 6000 kilometrů.

Vědcům v jejich objevu paradoxně nepomohly vrty ani hlubinné sondy, ale diamant, který vychrlila brazilská sopka před 90 miliony lety. Diamant obsahuje minerály, které uvnitř uvízly během jeho tvorby diamantu, a vědci při jeho zkoumání narazili na další důkazy, které vodu v hlubinách Země potvrzují.

Odborníci se shodují na tom, že voda hraje klíčovou roli v udržení geologické aktivity. Voda v podzemí podle nich pomáhá při proudění hornin v zemském plášti, tedy při postupu, při kterém se horniny pohybují směrem od žhavějších do chladnějších oblastí.

To je důležité zejména pro sopečnou činnost, která hraje nesmírně důležitou roli při vytváření a ucelování zemské kůry. Pokud by však voda vyschla, činnost sopek by s největší pravděpodobností skončila, čímž by veškerý život na planetě zanikl.