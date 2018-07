Lidé se vyvíjeli úplně jinak, než se dosud předpokládalo? Musíme přepsat to, co jsme dosud říkali, tvrdí vědci

Německo vyhostilo do Turecka bývalého bývalého bodyguarda bin Ládina

Druh Homo sapiens se nevyvinul z jediného lidského předka nebo v jednom časovém období, tvrdí výzkum publikovaný v magazínu Trends in Ecology and Evolution . Je pravděpodobnější, že raná lidská evoluce byla "mnohonárodnostní a multikulturní" a probíhala napříč kontinentem celá tisíciletí.

Tato nová teorie zpochybňuje dlouhodobou a všeobecně uznávanou víru, že Homo sapiens vznikl jako jedna populace v Africe před 300 000 lety.

Interdisciplinární skupina výzkumníků zahrnující experty z oblasti antropologie, archeologie a populační genomiky zkoumali pradávné klima v Africe a populaci, která zde žila. Jejich práce prokázala, že raní příslušníci rodu Homo sapiensové byly rozptýleni po celé Africe a postupně se oddělovali v průběhu času kvůli změnám životního prostředí.

Poukázali třeba na to, že Sahara byla kdysi svěží, zelená krajina plná jezer, řek a divoké zvěře, klima napříč kontinentem se ale po desítkách tisíc let proměnilo. To vedlo k izolaci různých skupin raných hominidů, kteří se následně opět kontaktovali, což jim umožnilo sdílet kulturu a zřejmě i genetické informace, vysvětluje server IFL Science.

Toto zjištění vysvětluje, proč jsou lidské fosílie pocházející z doby asi před 300 000 lety tak rozdílné. „Ve fosilním záznamu moderní lidské podoby vidíme mozaiku napříč kontinentem. A skutečnost, že se tyto rysy objevily na různých místech v různých časech nám říká, že tyto populace nebyly dobře spojené," vysvětluje doktorka Eleanor Scerriová.

DNA extrahovaná z fosilií nalezených v Africe za posledních 10 000 let byla pro vědce trochu oříšek – bylo totiž obtížné předpokládat, že patřily jediné populaci. „Daleko v minulosti vidíme náznaky omezené konektivity, velmi staré genetické linie a takovou úroveň celkové rozmanitosti, která by jedné populaci nemohla existovat," popisuje genetik a spoluautor studie profesor Mark Thomas.

Vědci také tvrdí, že kamenné nástroje používané ranými hominidy se nevyvíjeli na jednom místě nebo během jednoho konkrétního okamžiku. „Kamenné nástroje a jiné artefakty - obvykle označované jako materiálová kultura - mají pozoruhodně klastrové rozložení v prostoru a čase," řekl Scerri . „I když existuje celokontinentální trend směřující k sofistikovanější materiálové kultuře, tato „modernizace“ zjevně nepochází z jednoho regionu ani se nevyskytuje v jednom období."

Všechny tyto důkazy společně naznačují, že příběh o vývoji člověka je třeba dál upravovat. Tato složitá historie populačního vývoje by podle expertů měla vést ke zpochybnění současných modelů. „Vývoj lidské populace v Africe byl multiregionální, náš rodový původ byl mnohonárodnostní a evoluce naší hmotné kultury byla také multikulturní," dodal Scerri. „Musíme se podívat na všechny regiony Afriky, abychom pochopili evoluci člověka."