Štěstí, které si nikdo neumí představit? O osudu lidstva rozhodlo pouhých 30 vteřin

Pokud by asteroid dopadl na povrch naší planety o 30 vteřin dříve nebo později, nemuseli by se lidé vůbec stát dominantním druhem na Zemi, myslí si odborníci. V tu chvíli by totiž skála dopadla do moře a způsobila by mnohem menší chaos.

Až tři čtvrtiny života na Zemi byly zničeny okamžitě po dopadu asteroidu, zatímco zbytek dinosaurů zahynula během několika málo let. Dopad kusu skály z vesmíru způsobil oblak prachu tak obrovský, že naplnil ovzduší a zastínil Slunce, což vedlo k drastické a náhlé změně klimatu, která nakonec způsobila nedostatek potravin na celé Zemi.

Stačilo ale o několik vteřin jiné načasování a dinosauři mohli vše bez problému přežít, uvádí BBC ve svém novém dokumentu. Pořad „Den, kdy vymřeli dinosauři“ ukazuje, že asteroid před 66 miliony let zasáhl pobřeží Yukatánu v Mexiku. Pokud by k nárazu došlo o chloupek později nebo naopak dříve, dopadl by do hlubokých vod někde v Atlantiku nebo Pacifiku.

Sean Gulick, profesor geofyziky na University of Texas v Austinu, uvádí: „Asteroid zasáhl Zemi na velmi nešťastném místě.“ Když narazil do povrchu Země, dostalo se do atmosféry až 100 miliard tun sulfidů. Profesorka Joanna Morgan z Imperial College London k tomu dodává: „To stačilo k ochlazení planety na celou dekádu a k vyhlazení většiny života.“

Nicméně ztráta dinosaurů znamená určitě zisk pro lidstvo. Smrt velkých predátorů vydláždila cestu pro drobné savce, kterým se poté začalo dařit. A nakonec se vyvinuli i lidé. Profesorka Alice Robertsová pro The Times uvedla, že „je pravděpodobné, že kdyby to nebylo tohoto asteroidu, nebyli bychom tu dnes my.“