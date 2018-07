Nejhrozivější dinosaurus v historii? Stroj na zabíjení, který strčil do kapsy i Tyrannosaura

Zřejmě nejvíce se o úspěch Tyrannosaura zasloužil film Jurský park slavného režiséra Stevena Spielberga, který byl natočen na motivy stejnojmenné knihy amerického spisovatele Michaela Crichtona.

Film vyobrazuje Tyrannosaura jako nelítostnou a krvelačnou mašinu na zabíjení, před kterou je prakticky nemožné utéct. Pomineme-li, že řada věcí ve filmu je silně pozměněna a nepřesná (například obávaní Velociraptoři byli ve skutečnosti asi jen metr dlouzí a zřejmě opeření), i Tyrannosaura si tvůrci upravili k obrazu svému.

Ve skutečnosti byl totiž Tyrannosaurus tak těžký a velký, že nemohl běhat. Stejně tak není pravda, že neviděl to, co se nepohybuje. Navíc byl poměrně nemotorný, což z něj rozhodně nedělá "krále dinosaurů", jak je často titulován.

Tyrannosaurus Rex | foto: Jurassic Park wiki

Se svou délkou kolem deseti metrů a váhou čítající šest tun by dnes sice strčil do kapsy všechna suchozemská zvířata, na druhohorní poměry byl ale relativně malý. Zejména v porovnání se Spinosaurem, který dosahoval délky až 18 metrů a vážil kolem 20 tun.

Právě Spinosaurus je proto paleontology považován za nejhrozivějšího dinosaura v historii. Na rozdíl od Tyrannosaura měl funkční ruce a byl schopen se pohybovat po dvou, stejně jako po čtyřech nohách. Uměl plavat a jeho rozměry byly tak úctyhodné, že strčil do kapsy nejen všechny prehistorické predátory, ale hravě konkuroval i býložravcům.

Právě ti totiž dlouho tvořili nezastupitelnou skupinu největších suchozemských tvorů a například Brontosauři se svou délkou kolem 20 metrů neměli přirozené nepřátele. Jak se ale nyní ukazuje, Spinosaurus je velmi těsně dotahoval.

Tyrannosaurus Rex versus Spinosaurus | foto: Jurassic Park wiki

Ani na něj tvůrci filmové ságy nezapomněli, objevil se ve třetím díle Jurského parku, kde si hravě poradil v souboji právě s Tyrannosaurem. Pomineme-li, že takový souboj je nereálný, protože Spinosauři vyhynuli o 30 milionů let dříve, než se objevil první Tyrannosaurus, i jeho filmové vyobrazení je nepřesné.

Spinosaurus se sice honosil velkými trny na zádech a zřejmě uměl chodit po zadních nohách, častěji se ale pohyboval na všech čtyřech. Navíc byl obojživelný a žil převážně ve vodě, ačkoliv o vodního živočicha nešlo. A sežral vše, co mu přišlo do cesty. Dokonalý stroj na zabíjení, kterému vyjma Gigantosaura v jeho době nemohl nikdo konkurovat. S tím rozdílem, že zatímco Gigantosaurus žil v Argentině, Spinosaurus kraloval Africe.

Kdyby Spinosaurus přežil až do dnešních dní, nenašel by se nikdo, kdo by ho dokázal porazit. Se svou velikostí menšího paneláku by bez problému skolil i slona, který je pětkrát menší, než Spinosaurus, skutečný "král dinosaurů".