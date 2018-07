Neviditelný plášť? Vědci vysvětlili tento fenomén

— Autor: -tak / EuroZprávy.cz

New York - Časopis Journal of Personality and Social Psychology v roce 2016 ve svém článku se podrobně věnoval fenoménu takzvaného neviditelného pláště. Psychologové pomocí výzkumu došli závěru, že tento fenomén je iluze. Pokud si myslíte, že vás na veřejnosti nikdo nepozoruje – je to nejspíš omyl.