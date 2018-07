Účinky kávy na mozek? Nemusíte ji ani pít, přesto dokáže zázraky

Odborníci zjistili, že už jen aroma linoucí se z šálku kávy patrně stimuluje mozek, napsal francouzský list Le Parisien.

Při jednom z pokusů se vědci zaměřili na výkon stovky studentů obchodní školy při zkoušce spočívající v desítce příkladů z algebry. Studenty rozdělili do dvou skupin, přičemž jedna zpracovávala zadání v místnosti, v níž byla cítit káva. Druhá skupina zkoušku absolvovala v místnosti bez jakéhokoli zápachu. Vědci konstatovali, že mnohem lepších výsledků dosáhli studenti z první skupiny.

Aby zjistili, zda to byla opravdu vůně kávy, která vedla k lepšímu soustředění, a tím pádem k lepšímu výkonu, sestavili vědci pro dvě stovky studentů dotazník. Otázky se týkaly toho, zda studenti věří, že výkon člověka mohou ovlivnit různé vůně. Studenti v dotazníku uvedli, že pokud by cítili kávu, měli by dojem, že se lépe koncentrují a mají více energie.

Výsledky výzkumu podle vědců ukazují, že už jen aroma kávy může mít podobný efekt jako konzumace nápoje.

Podle dřívějších průzkumů káva snižuje riziko vzniku srdečních chorob, cukrovky a demence. Pití kávy podle některých vědců dokonce prodlužuje život.